Sponsoring – Le Groupe Oconnection lance la régie commerciale « OLarge » dédiée à la voile

La semaine dernière, le Groupe Oconnection a officialisé la création d’une régie commerciale « OLarge » dédiée à la voile, avec l’ambition de devenir la régie référente du secteur.

Pour ce lancement, « OLarge » travaille déjà pour 7 skippers. « 10 personnes travaillent pour la régie et l’objectif est de 6,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 » nous précise le Groupe.

Déjà bien implanté dans l’univers de la voile, Oconnection compte bien tirer profit de ses nombreuses relations tissées depuis plusieurs années. « Sa grande connaissance de la course au large, ses nombreux outils et data et son profil d’agence multi-services rassurent les sponsors à qui ØLarge peut proposer un accompagnement sur le déploiement de leurs plans de communication et sur la médiatisation de leur partenariat » ajoute le communiqué.

7 skippers travaillant déjà avec ØLarge :

• Romain Attanasio (Fortinet Best-Western), en IMOCA

• Alexia Barrier (4myplanet), en IMOCA

• Conrad Colman, en IMOCA

• Violette Dorange, en IMOCA

• Benjamin Ferré, en IMOCA

• William Mathelin-Moreaux, en Class 40

• Armel Tripon, en Ocean Fifty, avec un projet IMOCA

« La création d’ØLarge nous tient particulièrement à cœur compte-tenu de notre profond attachement à la course au large et aux skippers. Nous sommes déjà très actifs en relations presse et marketing sur le secteur et nous allons mettre tous nos moyens et notre expertise en œuvre avec l’ambition d’en devenir la régie référente » ajoute Arnaud Baudry d’Asson, président d’Øconnection. « Pour cela, nous souhaitons développer une stratégie novatrice pour la course au large, en adoptant une double approche globale et individualisée. Faire émerger de nouveaux talents, soutenir la féminisation des courses et aider les skippers d’expérience, voilà des projets qui nous animent profondément. »