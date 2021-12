Le Groupe BPCE nous détaille « DNCA Global Sport Equity », le nouveau fonds dédié à l’économie du sport

Cette semaine, la Banque Populaire et la Caisse d’Epargne appartenant au Groupe BPCE ont officialisé le lancement d’un fonds dédié à l’économie du sport.

Avec « DNCA Global Sport Equity », les particuliers et les sociétés vont pouvoir investir et placer leur argent dans un fonds qui investit dans des secteurs comme les vêtements et les équipements sportifs, le fitness, la nutrition sportive, les complexes et événements sportifs, les équipes de sport, le eSport,…

« Le fonds investit exclusivement dans des entreprises cotées en achetant via les marchés financiers une part du capital de ces entreprises, les aidant ainsi dans le financement de leurs activités » nous précise Boris Radondy, CFA, gérant du fonds DNCA Global Sport Equity. « Ces entreprises sont des actrices majeures de l’économie du sport dont l’activité et la croissance future sont en étroitement liées à l’expansion de l’économie du sport. »

Développé par DNCA Finance, société de gestion affiliée à Natixis Investment Managers, le fonds cible des entreprises à travers le monde dont l’activité et la croissance future sont liées à la filière sport.

Lancé il y a quelques mois, le fonds a déjà investi dans quelques sociétés bien connues comme Foot Locker, Puma, Catapult ou encore Electronic Arts. « Le fonds existe depuis le 24 mars 2021. Ces entreprises sont dans le fonds depuis le lancement. Nous avons initié une relation avec elles plusieurs mois en amont du lancement » ajoute Boris Radondy. « Le fonds est investi dans une quarantaine de valeurs environ, y compris des sociétés françaises comme Bénéteau, Vogo et Abeo ».

Pour motiver les investisseurs, BPCE s’appuie sur quelques chiffres du marché mondial du sport qui pèserait 1 110 milliards de dollars (BCG/SSU Consumer Research 2021). « L’économie du sport offre des perspectives de croissance supérieures à celles de l’économie mondiale et représente déjà 3 500 milliards de dollars de capitalisation boursière, soit 7,5 fois plus qu’il y a 10 ans » explique Eric Franc, directeur général de DCNA Finance, dans un communiqué. « DNCA Finance, affilié de Natixis Investment Managers, est convaincu du potentiel de cette thématique et lance DNCA Global Sport Equity, le premier fonds dédié à l’économie du sport, réalisé par un groupe bancaire en France et en exclusivité pour les clients et investisseurs des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne ».

« Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne, partenaires premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, sont pleinement engagées dans le sport depuis une trentaine d’années. Tout comme elles accompagnent dans les territoires les entreprises de l’économie du sport afin de contribuer à l’émergence d’une filière d’excellence, elles souhaitent proposer en exclusivité à leurs clients épargnants d’investir dans ce secteur d’activité en pleine croissance, dans de belles entreprises innovantes, performantes et ayant un impact environnemental et social positif » ajoute Christine Fabresse, directrice générale Banque de proximité et Assurances du Groupe BPCE, dans un communiqué.