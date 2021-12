Rugby – Top 14 : Les sponsors les plus visibles en ce début de saison 2021-2022

Désigné par certains comme le meilleur championnat de rugby au monde, le TOP 14 bénéficie en France d’une exposition rare grâce à son diffuseur Canal+. Certains matchs diffusés dépassent ainsi les 600 000 téléspectateurs. De quoi ravir les principaux sponsors des clubs et de la Ligue Nationale de Rugby (LNR).

Selon une étude de Nielsen Sports basée sur les 3 premières journées de TOP 14, les sponsors de clubs les plus visibles sont Natixis, Capri Sun, Crédit Agricole, Groupama et Fiducial.

Nielsen s’est également attardé aux nouveaux partenaires arrivés cet été auprès des clubs. Randstad, nouveau sponsor du Racing 92 et du Castres Olympique arrive en première position des « nouveaux entrants » devant Grindr, Groupe Vital, Freshmile et Torann.

La société d’études rappelle également que les recettes sponsoring ont augmenté de 55% entre les saisons 2011-2012 et 2019-2020 (source: rapports de la DNACG). « Lors de la saison 2019/2020, marquée par le début de la crise du Covid-19 et l’arrêt de la saison en mars 2020, elles s’élevaient déjà à 211 millions d’euros pour l’ensemble des 30 clubs de TOP 14 et de PRO D2 ».

« Un intérêt prononcé pour le rugby »

Avec l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France, l’actualité rugby ne devrait pas s’essouffler bien au contraire. Selon Nielsen, le rugby s’impose comme l’un des principaux sports en termes d’intérêt chez les Français, et s’inscrit régulièrement dans le top 3. « Ainsi, en septembre 2021, 40% des Français âgés de 16 à 69 ans se déclaraient intéressés par le rugby (« très intéressé(e) » + « assez intéressé(e) »), soit le 3ème sport derrière le football (50%), le tennis (42%) et à égalité avec l’athlétisme (40%) ».

Outre les clubs professionnels, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) tire également son épingle du jeu. Ces derniers mois, la LNR a signé de nouveaux contrats avec Intermarché, Brico Dépôt, Schneider, Betclic ou encore Smart Good Things.