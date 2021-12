Marie-Edith Dorsinville nouvelle responsable communication de Sports Management School (SMS)

Depuis quelques semaines, l’école spécialisée Sports Management School a accueilli Marie-Edith Dorsinville au poste de responsable communication.

Après un post en tant que chargée puis responsable communication à l’EDC Paris Business School, Marie-Edith Dorsinville rejoint l’équipe de SMS et succède à Florian Rippert.

Titulaire d’un Master en Ingénierie de la Culture et de la Communication, Marie-Edith Dorsinville réalise ses premières expériences professionnelles dans l’évènementiel et la science. Elle a d’abord travaillé sur la mise en place de plusieurs évènements et festivals avant de rejoindre en 2016 le CNRS en tant que chargée de communication. Aujourd’hui, c’est dans l’univers du sport business qu’elle entend évoluer et faire part de ses expériences.