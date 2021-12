Best Practice – Nouveau défilé de chaussures customisées en NFL avec « My Cause My Cleats » 2021

Pour la sixième année consécutive, les joueurs de NFL participent à la campagne « My Cause My Cleats 2021 ».

Dès cette « week 13 » de saison régulière, des centaines de joueurs des 32 franchises NFL vont porter des chaussures customisées en match qui seront ensuite mis aux enchères au profit d’associations choisies par les joueurs (lutte contre l’injustice sociale, soutien aux familles touchées par la COVID-19, jeunesse, éducation, réduction de la fracture numérique, santé, recherche contre le cancer…).

Outre le fait de lever des fonds pour la bonne cause, le dispositif permet aux franchises et joueurs de produire de nombreux contenus (unboxing…) valorisant les associations, notamment sur les réseaux sociaux.

Une exposition bénéfique également pour les principaux équipementiers chaussures que sont Nike, adidas ou encore Under Armour. A quand une adaption de cette activation en France ?

In 2012, Davion Davis’ childhood friend Madeline took her life.

Today, he unboxed his cleats honoring The Sandbox at Madeline’s Place, an organization founded in Madeline’s memory that fosters a safe space for teens. #MyCauseMyCleats x @TheSandbox4 pic.twitter.com/vs3CNGftzO

— Houston Texans (@HoustonTexans) December 3, 2021