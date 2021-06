Sponsoring – Randstad nouveau « training partner » de l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024

Ce matin, l’Olympique de Marseille a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Randstad qui devient le premier « Training Partner » du club.

Dans le cadre de cet accord signé pour 3 saisons soit jusqu’au moins 2024, le Groupe spécialisé dans les ressources humaines rejoint le rang des Partenaires Premium de l’OM. Le logo Randstad figurera notamment sur les maillots et tenues d’entraînement des joueurs. Jusque là, c’est le sponsor maillot du club (Uber Eats, Intersport,…) qui avait cet honneur.

Pour célébrer ce nouveau contrat de sponsoring, le Groupe Randstad France (3,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020) a réalisé une vidéo en immersion au centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus et à l’Orange Vélodrome vous plongeant dans la peau d’un joueur professionnel.

« En plus de partager des valeurs fortes telles que l’exemplarité et la performance, l’Olympique de Marseille et Randstad ont le même objectif : placer l’humain et le développement des compétences au cœur de leurs projets. Nous nous réjouissons de travailler avec les équipes de Randstad au cours des trois prochaines années et nous sommes impatients de mettre notre passion et notre créativité à leur disposition » précise Laurent Colette, Directeur Général de l’Olympique de Marseille, dans un communiqué.

« Détecter, former, encourager, orienter : les missions d’un recruteur sont proches de celles d’un entraîneur ! Randstad accompagne au quotidien des femmes et des hommes vers des emplois qui leur correspondent et permet à ses clients entreprises de pouvoir compter sur des équipes performantes au service du développement de leur activité. Devenir le training partner des joueurs professionnels de l’OM est une grande fierté pour le Groupe Randstad, tout comme travailler aux côtés d’OM Fondation pour accompagner vers l’emploi les publics les plus fragiles. » ajoute Frank Ribuot, Président du Groupe Randstad France.