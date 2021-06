Jeux Olympiques – « On Location » fournisseur mondial exclusif hospitalités pour Paris 2024 et LA 2028

Aujourd’hui, le Comité International Olympique (CIO) a officialisé la signature d’un partenariat avec « On Location ».

Dans le cadre de cet accord, « On Location », filiale d’Endeavor, devient le fournisseur mondial exclusif en matière d’hospitalités pour les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024 (été), Milano Cortina 2026 (hiver) et Los Angeles 2028. Seul On Location offre, dans chacun des programmes, des billets officiels pour les Jeux Olympiques, des lieux réceptifs uniques ainsi que des expériences exclusives.

« Nous nous engageons à offrir aux parties prenantes, aux partenaires et aux passionnés de sport du monde entier des expériences exclusives en matière d’hospitalité qui célèbrent de manière unique chaque ville hôte. » précise Paul Caine, président de On Location, dans un communiqué.

« Offrir des expériences exclusives en matière d’hospitalité »

« Les passionnés de sport et les parties prenantes auront accès à des expériences uniques de voyage et d’hospitalité, billets compris, par l’intermédiaire d’un seul fournisseur officiel et exclusif » précise le CIO dans son communiqué. « Afin de soutenir ce programme d’hospitalité mondial, et à l’issue d’un processus de sélection en plusieurs étapes, On Location, leader dans le domaine de l’hospitalité expérientielle, a été désigné comme prestataire de services exclusif pour les programmes d’hospitalité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Milano Cortina 2026 et LA28. En collaboration avec les comités d’organisation, On Location offrira des expériences de choix en termes d’hospitalité aux passionnés de sport et aux parties prenantes des Jeux, avec des forfaits comprenant des billets, des voyages, des possibilités d’hébergement et une offre d’hospitalité unique sur les sites et dans la ville hôte. »

« L’une des recommandations de l’Agenda olympique 2020+5 est de proposer aux COJO des solutions clés en main supplémentaires afin de simplifier la complexité de l’organisation des Jeux. Cette nouvelle solution offrira aux passionnés de sport à travers le monde un processus simplifié et sécurisé pour assister aux Jeux » a ajouté le président du CIO Thomas Bach. « La centralisation du projet contribue aussi grandement à une meilleure supervision et, partant, au respect des principes de bonne gouvernance. Elle soutiendra aussi directement l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, tous les Comités Nationaux Olympiques et, surtout, leurs athlètes. »

« Paris 2024 sera le premier comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à développer son offre hospitalité au niveau mondial. C’est une formidable opportunité pour nous et l’ensemble de notre écosystème. Nos équipes sont déjà au travail et nous sommes impatients d’innover ensemble pour présenter des expériences uniques qui sauront séduire un large public à travers le monde » a commenté Tony Estanguet, président du comité d’organisation de Paris 2024. « En créant de nouvelles offres, nous aurons à cœur de mettre en valeur l’art de vivre à la française, la gastronomie, la culture, l’art, le sport et l’innovation qui s’inscriront dans l’écrin magnifique de la Ville lumière, tout en respectant l’ADN de notre projet en termes d’héritage. »

Filiale du géant américain Endeavor, On Location est un acteur reconnu dans l’hospitalité haut de gamme, notamment aux Etats-Unis. La société travaille notamment avec la NFL, l’UFC ou encore la NCAA sur des programmes offrant des expériences officielles. « On Location apporte un savoir-faire impressionnant dans la création d’expériences pour de grands événements internationaux et établira une nouvelle norme en matière d’hospitalité pour les Jeux Olympiques et Paralympiques » ajoute Casey Wasserman, président du comité d’organisation de LA28. « La modernisation de la plateforme pour l’hospitalité et la billetterie a été une priorité majeure pour nous alors que nous nous préparons à accueillir une manifestation de classe mondiale à Los Angeles. Ce partenariat renforce notre engagement à offrir une expérience extraordinaire des Jeux aux athlètes et aux passionnés de sport au sein de notre communauté et partout dans le monde. »