SportEasy lance SportEngagement, le futur du sponsoring des clubs de sport amateur

SportEasy, application web et mobile fondée en 2012 pour simplifier le quotidien des clubs de sport amateur, dévoile SportEngagement, son programme de sponsoring nouvelle génération. En définissant les bases d’un modèle de sponsoring plus durable pour tous, ce programme a pour objectif de convaincre assez de sponsors pour équiper 1.000 clubs amateurs d’ici la fin de l’année.

SportEngagement : Révolutionner le sponsoring sportif amateur…

Quelques semaines après avoir annoncé l’opération de sponsoring « Pariez sur le futur du sport amateur » avec PUMA et VBET, SportEasy continue de se positionner comme le trait d’union incontournable entre les sponsors et les clubs. Avec SportEngagement, les sponsors n’équipent plus simplement les clubs de maillots, ils leur donnent aussi accès à des applications de service (SportEasy) et de vidéo (Rematch), qui vont aider les clubs à se structurer sur le long-terme.

Ce sont effectivement deux poids lourds de la SporTech qui s’associent au sein de SportEngagement :

● SportEasy est l’application de référence pour la gestion de club amateur en France, avec 1.5 millions d’utilisateurs inscrits. Grâce à des fonctionnalités d’administration et de communication, l’application rend tout le club plus efficace.

● Rematch est la solution n°1 qui permet aux clubs de diffuser les highlights de leurs matchs. Les 8000 + highlights capturés par week-end sont diffusés sur les sites et réseaux des clubs, ligues régionales, fédérations et médias.

« Nous souhaitons à travers ce programme aider les clubs amateurs à réinventer leur modèle économique grâce à des outils digitaux, mais aussi aider les sponsors à mieux mesurer leurs actions de soutien aux clubs. SportEngagement réinvente la relation club amateur / sponsor pour créer un modèle économique plus durable, où chaque partie y trouve son compte. » – Andy Fournié, Directeur du Développement chez SportEasy.

…Et construire un modèle où clubs et sponsors s’y retrouvent

SportEngagement est né d’un double constat :

1. La crise sanitaire a montré que les associations sportives étaient ultra dépendantes des cotisations de leurs licenciés.

2. Les sponsors des clubs de sport amateur se désengagent, du fait d’un contexte économique difficile et d’un manque de visibilité sur les apports de leur investissement.

SportEngagement propose donc aux sponsors et aux clubs un programme qui répond vraiment aux besoins de chacun.

Pour les clubs

SportEngagement permet d’équiper les clubs amateurs des meilleurs outils digitaux du marché : SportEasy pour gérer leurs organisation et communication internes et Rematch pour l’engagement de leur communauté. Ces deux applications vont aider les clubs amateurs à mieux se structurer et diversifier leurs revenus, en disposant de nouveaux supports de communication numériques pour de potentiels sponsors. De plus, SportEngagement conserve l’onglet traditionnel du sponsoring, avec la possibilité pour les sponsors d’offrir des équipements sportifs, ce qui reste l’un des besoins prioritaires des clubs.

Pour les sponsors

SportEngagement est une nouvelle façon de penser le sponsoring en permettant aux équipes communication, marketing et sponsoring d’une marque d’atteindre plus simplement les objectifs qu’elles se sont fixés. Grâce à un dispositif phygital clé en main, elle rayonne à l’échelle nationale avec un fort ancrage local. SportEngagement permet donc aux sponsors de créer facilement leurs communautés de sportifs engagés qui défendront leurs couleurs tous les weekends. En offrant des applications digitales utilisées quotidiennement, pendant toute la saison sportive et par tout un club – dirigeants, coachs, joueurs, parents de joueur – les sponsors se retrouvent plongés dans le quotidien de chacun des sportifs qu’il sponsorise.

« Nous avons la conviction que nous sommes en train d’écrire une nouvelle page du sponsoring sportif, ce dont les clubs amateurs et les sponsors ont terriblement besoin. En s’intégrant aux vidéos des meilleurs moments du match sur notre application, le sponsor s’associe à une expérience hyper engageante vécue par les joueurs et leurs parents. De son côté, SportEasy lui permet d’être présent au quotidien sur une appli utilisée chaque jour par tous les membres du club. C’est vraiment le futur du sponsoring des clubs amateurs ! » – Pierre Husson, co-fondateur et CEO de Rematch.

SportEngagement veut convaincre assez de sponsors pour équiper 1.000 clubs – soit 200.000 licenciés – d’ici la fin de l’année.

Pour en savoir plus sur le programme SportEngagement :

www.sportengagement.com

CONTACT :

Andy Fournié

Directeur du Développement @ SportEasy

email : andy@sporteasy.net

Tel : +33665349647

—

A propos de SportEasy

SportEasy est une application web et mobile fondée en 2012 par Albin Egasse et Nizar Melki, deux ingénieurs passionnés de sport pour permettre à ceux qui font le sport amateur de passer plus de temps à vivre leur passion et moins à s’organiser. L’application est aujourd’hui traduite en 8 langues, présente dans plus de 100 pays et compte 1 500 000 utilisateurs.

En regroupant en une application tout ce dont un club a besoin (des fonctionnalités de gestion administrative et sportive pour les dirigeants et les entraîneurs, des fonctionnalités sociales et ludiques pour les joueurs et les parents), chacun gagne en efficacité pour se concentrer sur l’essentiel : le sport et la communauté.

Pour plus d’informations : https://www.sporteasy.net/fr/

Pack presse : A consulter ici

—

À propos de Rematch

Rematch est le fruit de la start-up girondine La Passe Vidéo SAS créée en 2017 par Franck Si-Hassen, François Alary et Pierre Husson. Rematch est soutenu financièrement par la Région Nouvelle-Aquitaine et est accompagné par Le Tremplin, Théophraste et Unitec. Jean-Pierre Papin, Ballon d’Or 1991 a rejoint les fondateurs de Rematch dès l’été 2018. La start-up a officiellement lancé le service Rematch le 21 janvier 2019.

En octobre 2020, ce ne sont pas moins de 7 000 highlights qui ont été capturés chaque semaine par les utilisateurs de l’app.

Pack presse : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i4-6P-XLqKxoAbfmQfTx-Jru1Bd2DFHn

Communiqué de presse sur SBB

Pour publier directement en ligne votre communiqué de presse sur notre site, rendez-vous ici.