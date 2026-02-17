Le média Sport Buzz Business, référence dans le domaine du marketing sportif et de l’économie du sport, annonce le lancement de la nouvelle version de son Annuaire des Écoles du Sport Business, une plateforme dédiée aux acteurs de la formation dans le sport.

Un panorama des diplômes et formations du sport business en France

Cette nouvelle version de l’annuaire a pour ambition de rassembler l’ensemble des formations, écoles, universités et métiers liés au sport business.

Visiter l’annuaire des écoles du sport business

Actuellement, l’annuaire recense déjà :

43 écoles, spécialisées et universités

42 formations dédiées au sport business

dédiées au sport business 112 campus répartis sur le territoire

répartis sur le territoire 24 villes représentées

26 métiers pour explorer toutes les carrières possibles dans le sport

Un annuaire au service de l’orientation des étudiants

L’objectif est double :

Proposer aux étudiants plus de visibilité dans leur recherche de formation dans le domaine du sport business.

plus de visibilité dans leur recherche de formation dans le domaine du sport business. Offrir aux écoles et universités une vitrine de visibilité, leur permettant de valoriser leurs programmes, leurs campus et leurs initiatives auprès d’un public ciblé et qualifié.

Les établissements peuvent rejoindre la plateforme à travers deux formules :

Référencement Premium , pour maximiser leur visibilité et leur référencement dans l’annuaire. Cliquez ici pour en savoir plus .

, pour maximiser leur visibilité et leur référencement dans l’annuaire. . Partenaire Majeur, une formule exclusive réservée à 5 écoles, incluant une mise en avant sur la page d’accueil, la production d’une vidéo brand content et une présence dans les communications annuelles du média. Cliquez ici pour en savoir plus.

ISG Sport Business Management, première école partenaire

Dès les premières étapes du projet, ISG Sport Business Management (Voir la fiche) a rejoint l’annuaire des Écoles du Sport Business en tant que partenaire majeur. L’école des métiers du sport du Groupe ISG, implantée sur trois campus à Paris, Lille et Lyon, propose des formations Bachelors et MBA reconnues dans le secteur.

Avec cette initiative, Sport Buzz Business poursuit sa mission : valoriser les acteurs qui construisent l’économie du sport et offrir des ressources concrètes à une nouvelle génération d’étudiants et de professionnels.

L’annuaire a vocation à évoluer et à s’enrichir continuellement, en intégrant de nouveaux établissements, programmes et opportunités.