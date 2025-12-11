Sport Buzz Business annonce le lancement d’une offre publicitaire commune en collaboration avec 3 médias indépendants spécialisés dans l’économie du sport : EcoFoot, Le Sport Business et Le Café du Sport Business. Cette initiative vise à offrir aux annonceurs un point d’entrée unique pour toucher les décideurs et professionnels du sport business.

4 médias créent une offre publicitaire inédite

Sport Buzz Business – Média digital leader sur les actualités marketing sportive, le sponsoring et l’innovation dans le sport, avec 90 000 visiteurs uniques mensuels.

Ecofoot.fr – Média de référence dans l’analyse économique et financière du football et du sport, avec 50 000 pages vues par mois et plus de 700 organisations ayant accès aux contenus premium.

Le Sport Business – Média et podcast spécialisé sport business, chaque épisode est écouté par 1 500 décideurs et professionnels du secteur.

Le Café du Sport Business – Newsletter quotidienne suivie par 8 500 professionnels et passionnés du sport business, avec 100 000 emails ouverts chaque mois.

150 000 abonnés, composés de décideurs, dirigeants, marketeurs, experts du sponsoring, entrepreneurs du sport, étudiants et passionnés de sport business.

En réunissant leurs expertises et leurs audiences qualifiées, les 4 médias proposent aux marques et aux entreprises une visibilité multi-supports : web, newsletter, réseaux sociaux et podcast, tout en garantissant un ciblage précis. Cette offre commune répond à une demande croissante de cohérence et d’efficacité dans les prises de parole des acteurs du secteur.

Avec ce lancement, les 4 médias affirment leur volonté de structurer un écosystème encore fragmenté et de soutenir la croissance d’un marché en pleine transformation. Les annonceurs peuvent dès à présent activer cette offre pour accompagner leurs enjeux de communication dans le sport business.

Toutes les informations sont disponibles sur : https://sportbusinessmedia.fr/

Pour accéder au communiqué de presse: cliquez ici.



Un collectif porté par 4 entrepreneurs

Derrière ce collectif, quatre entrepreneurs indépendants, tous experts dans leurs domaines, partagent la même vision : valoriser le sport business et accompagner les acteurs de l’industrie dans leurs prises de parole.

Yvan Romieu – Sport Buzz Business.

Fondateur de Navymedia Sport, Yvan dirige Sport Buzz Business, média spécialisé dans le sponsoring, les activations marketing et l’innovation dans le sport.

“La genèse vient de nos échanges respectifs. Il était naturel de construire ce collectif et de créer une force commune capable de donner plus de visibilité, plus d’impact et plus d’ambition à tout l’écosystème du sport business. ”

Anthony Alyce – Ecofoot.fr.

Fondateur d’Ecofoot.fr, Anthony est pionnier dans l’analyse économique du football et du sport en France.

“Créer de la valeur pour l’ensemble des acteurs du secteur fait partie de l’ADN d’Ecofoot.fr depuis son lancement. Cette collaboration avec des médias de référence tels que Sport Buzz Business, Le Café du Sport Business et Le Sport Business répond pleinement à cette mission. Elle donne naissance à une offre complète permettant de s’adresser efficacement aux professionnels de l’industrie sportive avec des résultats concrets à la clé”.

Mathieu Poplimont – Le Sport Business.

Animateur du podcast Le Sport Business et fondateur du média LeSportBusiness.com. Mathieu donne régulièrement la parole aux décideurs et décrypte les stratégies de l’industrie. Il est par ailleurs animateur radio et événementiel.

“On se connaît tous depuis plusieurs années. On regarde les projets de chacun, les avancées, les contenus. C’était comme une évidence de travailler ensemble et de proposer aux entreprises du secteur un dispositif global. Une seule offre pour être visible partout et s’adresser directement aux acteurs du sport français. ”

Olivier Spaeth – Le Café du Sport Business.

Fondateur de Black Seat, Olivier a créé la newsletter qui connecte quotidiennement 8 000 professionnels du sport business.

“En créant ce collectif, nous avons franchi une étape essentielle pour offrir au marché du sport business une porte d’entrée unique et ultra-qualifiée. Nos quatre médias, très complémentaires, permettent aux annonceurs d’adresser directement les décideurs et professionnels du secteur, tout en préservant la qualité et l’indépendance de notre ligne éditoriale respective. L’objectif final est qu’ils puissent ainsi atteindre efficacement leurs objectifs de visibilité, de notoriété et de transformation. ”

Pour toute demande d’information, vous pouvez nous joindre par email à l’adresse suivante : contact@sportbusinessmedia.fr