Après plusieurs mois de travail, de veille et de construction, Sport Buzz Business annonce le lancement de son calendrier des événements sportifs 2026. Ce calendrier s’adresse aussi bien aux fans de sport qu’aux professionnels du secteur, avec une promesse simple : offrir une vision claire et lisible des grandes compétitions sportives qui rythmeront l’année 2026, en France comme à l’international.

Pour accéder à l’annuaire : https://www.sportbuzzbusiness.fr/calendrier

Le calendrier recense exclusivement des compétitions sportives, sélectionnées pour leur importance sportive, leur portée médiatique et leur impact global. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.

Football, rugby, tennis, basketball, sports mécaniques ou événements multisports… structurants y sont regroupés, dont des rendez-vous mondiaux incontournables comme les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 ou Coupe du monde de football 2026.

Afin de rendre ce calendrier le plus lisible possible, Sport Buzz Business a fait le choix d’une organisation par grands axes. Les lecteurs peuvent naviguer dans le calendrier :

par mois, pour suivre tout au long de l’année

par sport, afin de se concentrer sur une discipline spécifique

par organisation, pour identifier les compétitions portées par les grandes instances

par lieux, pour visualiser la répartition géographique des événements

par diffuseurs, pour identifier la couverture médiatique des événements

Le calendrier des événements sportifs 2026 a vocation à évoluer, avec des mises à jour régulières et des ajustements au fil des annonces officielles, afin de rester un outil fiable et pertinent.

Dans cette même dynamique, Sport Buzz Business prépare le lancement d’une nouvelle verticale, avec la création d’un annuaire des clubs professionnels en France, abordés sous un angle économique, marketing et sponsoring.

Cet outil aura pour objectif de mieux informer sur les chiffres économiques des clubs, leurs organigrammes, leurs partenaires et sponsors afin d’offrir une lecture plus structurée et business du sport professionnel français.