Football Benchmark dresse son classement 2024 des valeurs d’entreprise des principaux clubs de football

Cette semaine, Football Benchmark a publié la 9ème édition de son rapport dédié à la valeur d’entreprise des principaux clubs de football.

Pour cette édition 2024, c’est le Real Madrid qui arrive en tête du classement. Pour la première fois, un club de football dépasse la barre des 5 milliards d’euros de Football Benchmark. Dans un futur proche, le club espagnol, pourrait bien devenir le premier à atteindre 1 milliard d’euros en recettes d’exploitation grâce notamment aux rénovations du Santiago Bernabeu.

Derrière le Real Madrid, on retrouve Manchester City avec une valeur d’entreprise estimée à 4,933 milliards d’euros et Manchester United avec 4, 861 milliards d’euros. Le Paris Saint-Germain se classe à la 8ème position avec 3,493 milliards d’euros.

Les clubs du TOP 10 sont tous au dessus des 3 milliards d’euros. Au total, l’Enterprise Value (EV) des 32 plus gros clubs de football cumule 59,1 milliards d’euros, soit une augmentation de 14% par rapport à l’année précédente. Football Benchmark explique cette croissance par l’augmentation des revenus

observée sur le marché avec une hausse substantielle des revenus d’exploitation et l’amélioration des finances (rentabilité nette globale en amélioration). La lucrative formule de l’UEFA Champions League à partir de 2024-2025 est également favorable à une bonne appréciation et valorisation.

Pour évaluer la valeur d’entreprise, Football Benchmark s’appuie sur différents critères comme la rentabilité, la popularité, l’effectif, les droits TV et le stade et son éventuelle possession.