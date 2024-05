L’agence FAT Sport Design réalise le nouveau logo du Marathon du Mont-Blanc

Organisé par le Club des Sports de Chamonix, le Marathon du Mont-Blanc change de logo à compter de l’édition 2024 qui se déroule le 30 juin.

« Après avoir accompagné le club des sports de Chamonix dans la définition de la plateforme de marque de son événement du Marathon du Mont-Blanc, il était nécessaire de changer l’identité graphique de l’événement afin de traduire ce travail » nous explique Josselin Courtin, Directeur de l’agence FAT Sport Design.

Exit donc l’ancien logo (ci-dessous) arborant une silhouette d’un coureur sur fond de montagne, place à un look plus moderne et épuré qui laisse de côté la mention « Chamonix ».

« Cette nouvelle identité se devait de répondre aux valeurs de l’événement que sont l’excellence, la convivialité et le respect. Ce logo incarne ainsi l’esprit pionnier du Marathon du mont-blanc, invitant à repousser les limites et à envisager de nouvelles solutions, tant sur le plan sportif, humain que écologique. » ajoute Josselin Courtin.

Le storytelling derrière le design du nouveau logo Marathon du Mont-Blanc

Lignes courbes et pointes entremêlées , symbolisant la fusion entre la nature et le défi humain, représentant les sentiers du Marathon du Mont-Blanc.

, symbolisant la fusion entre la nature et le défi humain, représentant les sentiers du Marathon du Mont-Blanc. Une forme de montagne évoquant le Mont-Blanc , avec des lignes ascendantes illustrant le dépassement de soi.

, avec des lignes ascendantes illustrant le dépassement de soi. Des lignes en mouvement suggérant les jambes d’un coureur dans sa foulée.

suggérant les jambes d’un coureur dans sa foulée. Une inscription cachée, « IF », incitant à l’amélioration et à la réflexion sur l’impact sur la vallée, les individus et l’écosystème.

