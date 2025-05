Le Stade Rennais Rugby et l’entreprise d’ingénierie, Fortil, s’associent à nouveau pour organiser un tournoi inter-entreprises mixte, ouvert à toutes les entreprises. Au programme : une compétition de rugby à toucher, mixte et accessible à toutes et tous, accompagné d’ateliers de sensibilisation à l’égalité des genres.

