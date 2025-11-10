La NBA affine doucement son projet européen prévu pour 2027. Selon George Aivazoglou, Paris et Lyon figurent parmi les 12 villes pressenties pour accueillir une franchise permanente.

Deux ans avant le coup d’envoi de la future NBA Europe, dont la première saison est attendue pour octobre 2027, le contour du projet imaginé par la ligue nord-américaine se précise. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, George Aivazoglou, responsable de la NBA en Europe et au Moyen-Orient, a évoqué les 12 villes ciblées pour accueillir une franchise permanente sur le Vieux Continent — tout en rappelant que rien n’était encore figé ni dans le calendrier ni dans la sélection finale.

Cinq pays, dix franchises

Selon ses déclarations, cinq pays compteraient chacun deux franchises. En France, la NBA regarde du côté de Paris et Lyon. À la capitale, le PSG est dans le viseur de la ligue pour porter ce nouveau projet basket, comme l’avait déjà révélé L’Équipe en octobre dernier. Un rapprochement qui pourrait se faire au détriment du Paris Basketball, à moins d’un éventuel rachat par le club de la capitale.

À Lyon, l’ASVEL de Tony Parker s’imagine déjà dans cette nouvelle aventure : le club prépare sa sortie de l’Euroligue pour disputer la Basketball Champions League la saison prochaine, une étape perçue comme un tremplin vers la NBA Europe.

En Angleterre, les futures franchises seraient installées à Londres et Manchester, tandis qu’en Espagne, Madrid et Barcelone tiendraient la corde. L’Italie alignerait Milan et Rome, et l’Allemagne Munich et Berlin, où l’ALBA a récemment quitté l’Euroligue pour se rapprocher du projet américain. Enfin, deux capitales méditerranéennes compléteraient le plateau : Istanbul et Athènes, où les historiques Olympiakos et Panathinaïkos figureraient parmi les candidats naturels.

Quatre équipes qualifiées

La NBA Europe devrait ainsi démarrer en 2027-2028 avec 16 équipes, dont les 12 franchises permanentes et 4 autres qualifiées via la Basketball Champions League, compétition organisée par la FIBA – partenaire de la NBA sur ce projet, à la différence de l’Euroligue, tenue à l’écart.

Ce calendrier n’a d’ailleurs pas manqué de susciter des tensions. Quelques jours avant l’interview d’Aivazoglou, le patron de l’Euroligue, Paulius Motiejunas, a vertement critiqué l’initiative, estimant que la NBA « ne fera que nuire au basket européen ». Une sortie qui confirme que les relations entre les deux institutions restent glaciales, et que la création d’une véritable NBA Europe pourrait profondément redessiner le paysage du basket continental.

