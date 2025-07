MVP et champion NBA avec OKC, Shai Gilgeous-Alexander prolonge jusqu’en 2031 avec un contrat record de 285 millions de dollars, devenant le joueur le mieux payé à l’année de l’histoire de la ligue américaine.

Fraîchement couronné champion NBA avec le Thunder d’Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander poursuit l’aventure avec la franchise. Selon ESPN, le meneur canadien de 26 ans a signé une prolongation de contrat de quatre ans, assortie d’un montant record de 285 millions de dollars (environ 241,9 millions d’euros). Un accord qui le lie désormais à OKC jusqu’en 2031.

Véritable homme fort de la saison, sacré MVP de la saison régulière puis des Finales, « SGA » a mené son équipe au titre face aux Indiana Pacers, au terme d’une série disputée en sept matches (4-3). Recruté en 2019 dans un échange avec les Los Angeles Clippers, il vient de conclure une saison historique, tant sur le plan individuel (32,7 points, 5 rebonds, 6,4 passes et 1,7 interception de moyenne) que collectif, offrant à la franchise fondée en 2008 son tout premier sacre.

Déjà sous contrat jusqu’en 2027 pour un montant de 79,1 millions de dollars (67,1 millions d’euros), Gilgeous-Alexander touchera en moyenne plus de 70 millions par saison entre 2027 et 2031. Sa dernière année de contrat pourrait même approcher les 79 millions, un sommet dans l’histoire de la ligue.

Shai Gilgeous-Alexander breakdown

Including his current and new extension, $364M in salary over the next 6 years. pic.twitter.com/OCwBu2aOYK

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) July 1, 2025