L’ASM Clermont Auvergne fait de Tā Energy son nouveau partenaire hydratation. Ses électrolytes accompagneront les joueurs à l’entraînement et en match, au cœur du dispositif nutritionnel du club.

Tā Energy devient partenaire hydratation de l’ASM Clermont Auvergne. La marque créée en 2018, partenaire notamment du Schneider Electric Marathon de Paris, accompagnera les joueurs tout au long de la deuxième partie de saison avec ses solutions à base d’électrolytes, intégrées au protocole nutritionnel du club.

Cette collaboration s’inscrit dans une démarche encadrée par Stéphane Walrand, responsable de la nutrition de l’ASM depuis près de vingt ans. Les pastilles effervescentes Tā Energy sont utilisées avant, pendant et après l’effort, à l’entraînement comme en match.

Objectif : compenser les pertes liées à la transpiration grâce à un apport en sodium, potassium et magnésium, favoriser le bon fonctionnement musculaire et limiter l’apparition des crampes. Déclinés en plusieurs saveurs, ces produits visent à soutenir performance et récupération dans un contexte d’exigence propre au rugby professionnel.

Flocage romantique pour la Saint-Valentin

En outre, le club auvergnat a communiqué ces derniers jours sur ses réseaux sociaux pour une autre raison. A l’approche de la Saint-Valentin, l’ASM propose à ses fans d’offrir un maillot au flocage… très romantique avec des petits cœurs dans le numéro du joueur. Les tuniques sont à retrouver en boutique physiques et sur la boutique en ligne du club.

