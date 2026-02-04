La Ligue de football professionnel (LFP) lance « Nous ne vendrons jamais ces bonnets », une opération solidaire avec les clubs pour offrir des bonnets oncologiques aux supporters touchés par le cancer.

À l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, ce mercredi 4 février, la Ligue de Football Professionnel lance une campagne solidaire inédite avec les clubs de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT, en partenariat avec l’Institut Rafaël.

Intitulée « Nous ne vendrons jamais ces bonnets », l’initiative propose le premier produit dérivé sportif 100 % gratuit. Des bonnets oncologiques, aux couleurs de chaque club, seront distribués aux supporters suivant un traitement provoquant une alopécie.

Maintenir le lien et lutter contre l’isolement

Pensés comme un objet de soutien et non comme un produit commercial, ces bonnets sont fabriqués dans une matière identique à celle des maillots, respirante et non irritante. Objectif : maintenir le lien avec le club et lutter contre l’isolement, alors qu’une étude européenne citée par la LFP indique que la solitude augmente de 11 % le risque de mortalité liée au cancer.

Un film de lancement, tourné à Auxerre, Brest, Saint-Étienne et Toulouse, met en scène joueurs professionnels et supporters actuellement en traitement. Toute la semaine, les clubs relaient également un visuel de sensibilisation autour de la campagne.

Parce qu’être supporter, c’est aussi se soutenir dans les moments difficiles. La Ligue 1 McDonald’s et les clubs s’engagent aux côtés des supporters en cours de traitement en leur offrant des bonnets de chimiothérapie aux couleurs de leur club, pour leur rappeler qu’ils ne sont… pic.twitter.com/IRGjpuzbUF — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) February 4, 2026

Distribués dans des établissements de santé

Les bonnets seront distribués dans les hôpitaux et établissements de santé locaux, avec des actions menées directement auprès des supporters hospitalisés. Cette opération s’inscrit dans la stratégie RSE #1TEAM de la LFP et dans une démarche de long terme portée par les clubs professionnels.

Alain Tolédano, président de l’Institut Rafaël, souligne que « rompre l’isolement et accompagner les malades est aussi essentiel que soigner ». Pour Jérôme Belaygue, directeur communication et RSE de la LFP, le football agit ici comme « un puissant levier de mobilisation autour des grandes causes de santé ».

