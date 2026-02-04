Pour lancer le Tournoi des Six Nations, la RATP et la FFR lance le Rugby Park en gare d’Auber à Paris

Une plongée au cœur de l’univers du rugby. La tension monte avant le premier match du Tournoi des Six Nations pour l’équipe de France. Pour marquer le lancement de la compétition, la RATP et la Fédération Française de Rugby ont recréé le Rugby Park dans le hall de la gare d’Auber (9e arrondissement).

Destiné aux usagers du réseau RATP, le Rugby Park offre cette année une immersion complète dans l’univers du rugby, du vestiaire à l’ambiance sur le terrain. Tout commence par un espace « accueil billetterie », où les visiteurs découvrent conseils diététiques et nutritionnels des sportifs.

Le vestiaire des Bleus est également reconstitué, présentant l’équipement officiel (maillot, crampons, etc.). Les visiteurs peuvent se mettre à la place des joueurs avant le match, avec les sons des discours des coachs et des joueurs pour recréer l’atmosphère intime du lieu. Pour terminer, un dernier espace plonge dans l’ambiance des tribunes, avec un mur digital et sonore immersif.

Conduire le XV de France vers le succès

Pour cette édition, la RATP a choisi Dimitri Yachvili comme parrain, figure emblématique du XV de France entre 2002 et 2012. Celui qui commentera le Tournoi les prochaines semaines sur France Télévisions constate un réel engouement pour le Rugby Park : « Il y a beaucoup de curieux. Les gens sont attirés par le rugby et même les novices viennent. Beaucoup s’arrêtent pour échanger sur notre sport », souligne-t-il.

« C’est l’univers du rugby qui se retrouve au cœur de Paris »

« Il y a de plus en plus d’adhésion et de ferveur autour de ce sport», ajoute Jimmy Brun, porte parole et directeur de la communication de la RATP. «Les valeurs du rugby sont proches de celles de la RATP ou de celles qu’on veut ou voudrait voir dans les transports en commun : la solidarité, l’engagement, le respect. C’était très naturel de devenir le partenaire du XV de France il y a 21 ans et c’est très naturel de renouveler ce partenariat très régulièrement. Ça fait plus de 20 ans qu’on fait ce type d’opération. »

Un partenariat renforcé et des initiatives citoyennes

Le partenariat entre la FFR et le Groupe RATP s’est renforcé ces derniers mois. Le groupe a prolongé de trois années supplémentaires son rôle de transporteur officiel du XV de France masculin et désormais du XV de France féminin. Un nouveau car haut de gamme aux couleurs nationales sera mis à disposition des équipes lors de leurs rassemblements et grandes compétitions. Depuis 2007, la RATP et la FFR organisent également les Mercredis du Rugby, une opération citoyenne pour les collégiens des quartiers populaires d’Île-de-France. À travers des ateliers en classe et sur le terrain, plus de 5 000 élèves ont déjà été sensibilisés aux règles de vie dans les transports et aux valeurs du rugby : respect, esprit d’équipe et partage.

Depuis le lundi 2 février, plusieurs milliers de curieux viennent tester le Rugby Park. La gare d’Auber, près de l’Opéra Garnier, est régulièrement le théâtre d’opérations sportives pour la RATP. En décembre dernier, le hall de la station de métro et de RER s’était transformé en mur d’escalade pour les RATP Vertical Series. Pendant plusieurs jours, les voyageurs pouvaient se tester sur le mur avant la compétition au format novateur. Avec cette année encore le Rugby Park, la gare d’Auber confirme son statut de vitrine pour la communication d’évènements en lien avec le sport pour la RATP.

Horaires d’ouverture : lundi de 16h30 à 18h ; du mardi au vendredi de 12h à 18h, avec nocturne le jeudi jusqu’à 19h (jour de match du XV de France).