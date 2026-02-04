La LNR portera le salary cap du Top 14 à 11 M€ dès 2026-2027 et prévoit une hausse progressive jusqu’en 2030. Les crédits internationaux vont aussi être revus à la baisse.

La Ligue nationale de rugby a validé, ce mercredi 4 février, une hausse du salary cap du Top 14 à 11 millions d’euros à partir de la saison 2026-2027, contre 10,7 M€ actuellement. Une augmentation de 300 000 euros destinée, selon la Ligue, à offrir « une capacité renforcée de gestion des effectifs » et à « préserver la santé des joueurs ».

Les « crédits internationaux » réformés

Cette évolution s’accompagne de la suppression du plafond de 35 contrats professionnels par club. Pour les trois saisons suivantes, jusqu’en 2029-2030, une hausse supplémentaire de 100 000 euros par an est prévue, portant le plafond potentiel à 11,3 M€.

Parallèlement, la LNR a acté une réforme des « crédits internationaux », qui permettent aux clubs fournissant des joueurs au XV de France de dépasser le plafond salarial. À partir de 2027-2028, ces crédits deviendront dégressifs, avec un maximum fixé à 1,575 M€ pour 14 joueurs ou plus, contre environ 2,7 M€ aujourd’hui pour certains clubs.

Coup dur pour Toulouse ?

Cette mesure pénaliserait notamment le Stade Toulousain, principal pourvoyeur de Bleus, dont l’enveloppe pourrait tomber autour de 1,6 M€. Pour limiter l’impact, la Ligue prévoit un plafonnement de la baisse annuelle à 300 000 euros.

A noter que la dégressivité devra encore être validée lors d’un prochain comité directeur.

