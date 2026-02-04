Annoncés comme les JO d’hiver « les moins chers », les Jeux de Milano-Cortina 2026 voient leur budget grimper à 5,2 Md€. Infrastructures, retards et impacts écologiques relancent la polémique.

Les JO « les moins chers de l’histoire », vraiment ? Les Jeux Olympiques d’Hiver de Milano-Cortina 2026 voient finalement leur budget fortement révisé à la hausse, alors que le coup d’envoi sera donné ce vendredi 6 février.

Présentée en 2019 comme un modèle de sobriété reposant sur des infrastructures existantes, l’édition italienne est passée d’un budget prévisionnel de 1,55 milliard d’euros à 5,2 milliards, selon La Tribune Dimanche. Sur ce total, au moins 3,5 milliards proviennent de financements publics, principalement destinés aux chantiers d’infrastructures.

Pourquoi la piste de bobsleigh est ciblée ?

La piste de bobsleigh, luge et skeleton de Cortina d’Ampezzo concentre les critiques : initialement budgétée à 47 millions d’euros, sa rénovation atteint désormais 122 millions, alors qu’elle était inutilisée depuis 2010. Par ailleurs, une étude relayée par franceinfo estime que près de 60 % des travaux liés aux Jeux ne seront pas terminés à temps, notamment les aménagements routiers et ferroviaires.

Si Giovanni Malagò assure que les sites sportifs seront prêts, le gouvernement italien a écarté toute délocalisation. « Nous sommes Italiens et fiers de l’être », a déclaré la ministre du Tourisme Daniela Santanchè.

Ces dépassements illustrent toutefois les tensions financières et environnementales persistantes autour des Jeux d’hiver, malgré les engagements initiaux de maîtrise des coûts.

