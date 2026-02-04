Alltricks annonce l’ouverture d’un nouveau magasin à Montpellier le 11 février, renforçant sa stratégie de proximité dans les territoires à forte pratique sportive. Implanté près du Decathlon Odysseum, ce point de vente de 400 m² proposera une expérience omnicanale complète (commande en ligne, retrait magasin, conseil expert).

Le magasin mettra en avant des marques premium comme Trek, Cube, Nike, Hoka ainsi qu’un corner Patagonia, avec un atelier vélo et un service d’étude posturale.

Alltricks souhaite également en faire un lieu de ralliement pour les communautés locales, avec des sorties running et vélo, et devient distributeur exclusif du Montpellier Run Festival, un événement réunissant plus de 25 000 coureurs.