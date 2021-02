Tennis – De la publicité virtuelle sur les courts de l’Open d’Australie 2021

Pour cette édition 2021 de l’Open d’Australie, l’organisation fait appel à la technologie pour proposer de la publicité virtuelle sur les principaux courts.

Déjà utilisée en NHL, NBA ou encore dans le football, la publicité virtuelle débarque dans le tennis à l’Open d’Australie.

A l’aide de la réalité augmentée, le logo de deux annonceurs, Kia et Salesforce, s’affichent sur les télévisions avec une incrustation sur la gauche des courts.

Lors du match entre Djokovic et Tiafoe, les logos Kia et Salesforce se sont succédés sur la Rod Laver Arena

Reste à savoir si le dispositif est proposé aux télévisions du monde entier ou uniquement sur certains marchés. Depuis la France, le dispositif est tout cas opérationnel lors des matchs diffusés sur Eurosport.

Hi @toddwoodbridge, what’s the go with the “salesforce” advertising on the court? It looks tacky and ugly. How can they allow this? It’s a Grand Slam! @AustralianOpen #AusOpen pic.twitter.com/RwGgkxNB0Y

— Pee Gee (@PeeGee1718) February 9, 2021