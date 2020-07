Le logo adidas incrustré dans le rond central (réalité augmentée) pour le tournoi « MLS is Back »

Cette semaine, la Major League Soccer (MLS) fait sa rentrée avec le tournoi « MLS is Back » organisé à Orlando.

Partenaire de la ligue jusqu’au moins 2024, adidas s’offre une forte visibilité lors de la retransmission des matchs avec l’incrustation de son logo dans le rond central des terrains grâce à la réalité augmentée. Une technologie également utilisée lors de ce tournoi pour incruster d’autres sponsors « 3D » à gauche et et à droite des buts (visibilité sur les plans larges).

Yeah that Adidas logo is massive and distracting. I just hope #ESPN #MLS doesn’t superimpose a massive Target bullseye logo later in the game. 🙄#MLSisBack #OrlandoCity #adidas pic.twitter.com/9ea2JlGCZU — AC Junior 😷 (@CamJunior1972) July 9, 2020

Verrons-nous bientôt l’incrustation de spots publicitaires directement par dessus les matchs comme le suggère de manière « provocante » le compte Twitter ci-dessous ?

Coming up on the second half of #MLSisBack – #ESPN's new "Enhanced Advertising!" If you like the Adidas logo, you'll absolutely love the superimposed commercials onto the field. Amazing technology! #mls #orlandocity #Miami #adidas pic.twitter.com/8eMkLjoXvW — AC Junior 😷 (@CamJunior1972) July 9, 2020

A titre de comparaison, la publicité virtuelle est déjà bien utilisée autour de certains matchs NHL des Canadiens de Montréal, avec des logos apposés sur les vitres derrière les buts.

L’initiative, plutôt perçue négativement sur les réseaux sociaux, est-elle une bonne chose pour la marque et la MLS en terme d’image ?

I knew that sponsor integrations were going to be different as sports recovered from the pandemic, but this @adidas virtual signage just distracts from the game. There's such a thing as too much, and this is it. pic.twitter.com/W2gTLExTiJ — Avish Sood (@AvishSood) July 9, 2020

C’est la première fois que je vois un tel placement de produit, au milieu de la pelouse, en MLS. Opinion personnelle: c’est affreux. Du placement à l’extérieur du terrain, ok. Mais pas ainsi… #MLSisBlack pic.twitter.com/HiIvlNoXt0 — Romain Schué (@RomainSchue) July 9, 2020

Ci-dessous, un exemple spectaculaire de ce qu’offre la publicité virtuelle depuis plusieurs années à l’écosystème du sport business.