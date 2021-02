Des nouveaux maillots « d’amateurs » conçus par Puma pour l’Olympique de Marseille en Coupe de France

Afin de soutenir le football amateur touché de plein fouet par la crise, l’Olympique de Marseille et son équipementier Puma renforcent leur engagement à travers la Coupe de France.

Un contexte difficile chez les clubs amateurs

Comme le football professionnel, le sport amateur, et en particulier le football, subit les effets de la crise sanitaire sur ses activités : baisse du nombre de licenciés, diminution des recettes,… les clubs doivent se serrer la ceinture tout en continuant d’assurer leurs missions essentielles d’intégration et de cohésion sociale. Conscient de ces enjeux, le club de la cité phocéenne et Puma ont décidé d’apporter leur aide.

Des « nouveaux maillots » pour l’OM en Coupe de France

Le club et son équipementier feront notamment un don de 3 000 tuniques de la gamme Teamwear aux jeunes licenciés des clubs OM Next Generation. « Au travers de cette nouvelle opération, l’Olympique de Marseille démontre encore une fois son engagement et son implication locale en faveur du football amateur. » précise Hugues Ouvrard, Directeur Général de l’OM, dans un communiqué.

Pour soutenir médiatiquement cette campagne et ce don, les joueurs de l’Olympique de Marseille arboreront de nouvelles tenues (teamwear) tout au long de la Coupe de France, compétition qui symbolise la proximité entre professionnels et amateurs. Les coéquipiers de Dimitri Payet porteront soit une tenue blanche, soit une tunique bleue marine. Contre l’AJ Auxerre pour les 32ème de finale, l’OM jouera avec le kit bleu floqué des logos PMU et Crédit Agricole, deux sponsors de la FFF.

Dans la continuité d’autres actions à destination des clubs amateurs

Cette opération s’inscrit dans la lignée d’autres activités de soutien au football amateur. Avec le mouvement « A la base » lancé en Juillet dernier, Puma proposait 50% de réduction sur sa gamme Teamwear répondant à la problématique des clubs d’équiper leurs joueurs à moindre coût. Le club et l’équipementier ont par ailleurs collaboré dans le cadre de la relance du FC Castellane et pour distribuer de chaussures de foot aux enfants de la ville.