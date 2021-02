Ambush marketing et sponsoring – Les « drôles » d’histoires de ce Super Bowl 2021

A l’occasion du Super Bowl 55 disputé dimanche, de nombreuses marques et sponsors ont profité de l’évènement pour s’afficher dans le stade et sur les écrans publicitaires.

Comme lors de tout évènement sportif, il y a ceux qui s’invitent à la fête en payant un droit d’entrée et il y a ceux qui redoublent d’effort et d’imagination pour s’offrir une visibilité façon « ambush marketing ». Ce Super Bowl a réservé quelques surprises !

Dimanche, la marque Cutwater Spirits s’est fait remarquer lors de l’interprétation de la chanson « America the Beautiful » par la chanteuse H.E.R. (Gabriella Wilson). En arrière plan, un spectateur a profité des caméras pour faire un placement produit plutôt efficace.

Une initiative qui a évidemment suscité de nombreux commentaires et articles sur le sujet, renforçant un peu plus l’efficacité du geste. Selon Apex Marketing Group, la visibilité offerte lors de la diffusion sur CBS est évaluée à 672 000 dollars en valorisation média.

Reste à savoir si ce placement produit a été « légitimé » par l’organisation car Cutwater Spirits est une marque qui appartient au puissant groupe Anheuser-Busch (Bud Light, Budweiser, Michelob Ultra,…) qui a dépensé plusieurs millions de dollars cette année encore pour diffuser ses publicités pendant le Super Bowl. La marque Cutwater Spirits a elle eu les honneurs d’une diffusion du spot ci-dessous sur certaines antennes régionales.

Dude with a Sign! The @budlight Seltzer Lemonade "drop-in" promo in the @SuperBowl provided the Seltzer brand with $1.68 Million of in-broadcast brand exposure. "When Life Gives You Lemons, Make Lemonade" pic.twitter.com/c07juq4EIW

Lors de ce 55ème Super Bowl remporté par Tampa Bay Buccaneers, une autre marque s’est offerte quelques secondes de gloire au Raymond James Stadium. Et beaucoup plus depuis. Lors du 4ème quart-temps, un streaker a fait irruption sur le terrain. Un coup réalisé par le site pornographique Vitaly Uncensored.

Selon USA Today, le streaker Yuri Andrade n’a pas reçu d’argent de la part de son ami Vitaly Zdorovetskiy, le créateur du site et spécialiste également de caméras cachées. Ce dernier lui aurait payé le ticket pour le Super Bowl.

Sur Instagram, l’auteur qui est déjà sorti des mains de la police après avoir payé 500$ se vante d’avoir même empoché la somme de 374 000 dollars après avoir parié 50 000$ qu’il y aurait un streaker lors de ce Super Bowl 2021.

Le jeune homme de 31 ans annonce qu’un documentaire sur son invasion du terrain est accessible sur le site Vitaly Uncensored. Pour rappel, une jeune femme avait envahit la pelouse de la finale de l’UEFA Champions League 2019 pour assurer la promotion de Vitaly Uncensored.

Sur les réseaux sociaux, la police de Tampa a réagi avec humour au placage réussi sur le streaker.

Thank you, thank you… we’re just waiting on our MVP award 🏆@NFL

Did we turn it into a gif? Yes. Yes we did. https://t.co/xocC26ZmpX pic.twitter.com/0JpOx6RaYg

— HCSO (@HCSOSheriff) February 8, 2021