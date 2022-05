Après Benoit Paire, Célio habille un nouveau joueur de tennis français (et Youtubeur) avec Jules Marie

Après Benoit Paire, l’enseigne de prêt-à-porter masculin Célio a signé un partenariat avec un autre tennisman français en la personne de Jules Marie.

Actuel 845ème joueur au classement ATP, Jules Marie est devenu ces dernières années une « personnalité » du tennis aux yeux du grand public grâce notamment à sa présence sur les réseaux sociaux et ses vidéos explicatives (vlogs, technique,…) sur sa chaîne YouTube. Avec son frère jumeau Arthur, il a également lancé des formations en ligne avec « The Court ». Une présence digitale qui a permis de générer « un chiffre d’affaires de 160 000 euros en 2021 » nous précise Arthur Marie, fondateur de The Court.

Après avoir renoncé à une carrière sur le circuit ATP (trop onéreux), le joueur français a décidé de se concentrer ces dernières années sur les tournois locaux (CNGT).

Mais depuis quelques mois, l’ancien 228ème mondial âgé de 30 ans a décidé de revenir sur le circuit ATP et a lancé une campagne de crowdfunding pour financer une partie des 300 000€ nécessaires pour effectuer une saison.

Outre le soutien de ses inconditionnels sur les réseaux sociaux, Jules Marie compte également sur le sponsoring pour financer son retour au plus haut niveau. En plus de Célio, le tennisman peut compter sur le soutien de ses partenaires Trade Republic, Nordvpn, yfood ou encore Tecnifibre (dotation raquettes).

« Raconter l’histoire qu’il n’est jamais trop tard pour vivre ses rêves de jouer son sport au plus haut niveau »

« J’ai contacté Célio sur LinkedIn et nous avons discuté pendant un mois environ pour trouver une entente » nous précise Arthur Marie, le frère de Jules qui gère ses aspects sponsoring.« Ce qui les a séduit est l’histoire à raconter ensemble et la dualité du projet Tennis et Media, raconter l’histoire qu’il n’est #JamaisTropTard pour vivre ses rêves de jouer son sport au plus haut niveau et d’avoir la chance de jouer les meilleurs joueurs du monde ».

Du côté de chez Célio, l’enthousiasme autour de ce partenariat est également perceptible. « Jules, 30 ans, revient sur le circuit, c’est l’histoire d’un mec normal qui décide de recroire en ses rêves, le storytelling est évident avec le ton de la marque » nous précise Matthieu Saglio, chargé de partenariats chez Célio. « C’est un mec qui balaie d’un revers de main les préjugés avec son retour sur le circuit pro. C’est un deal très particulier car Jules Marie est un joueur et un Youtubeur. Il a derrière lui une communauté engagée ! Nous sommes au début du partenariat, nous allons construire les activations au fur et à mesure. L’objectif est de faire une ligne de produits avec lui, de le mettre en avant, le but est de co créer quelque chose ensemble’

« C’est un deal très particulier car Jules Marie est un joueur et un Youtubeur »

En 2014, son fournisseur de raquettes Tecnifibre lui avait permis d’être sparring lors du Masters de Londres, l’occasion de taper avec Roger Federer ou encore Stan Wawrinka. En 2015, le français avait également participé au concours « Young Guns On The Road » de TF, offrant une bourse de 50 000$ sur critère « social media » et sportif.

Célio x Benoit Paire, quel premier bilan ?

Récent équipementier textile de Benoit Paire, Célio a conçu 10 tenues pour la saison 2022 du français.

« Benoît voulait un zip et un polo en coton, il a choisi les couleurs et la coupe » nous détaille Matthieu Saglio. « Les drops comprennent toujours polo, short, chaussettes et serre-poignet. En ce moment, nous proposons une édition limitée d’un polo orange qu’il portera à Roland-Garros, avec sa signature en bas à droite. En juin, nous sortirons un collection verte pour la saison sur herbe et début août, 2 nouvelles couleurs rose et green mint pour l’US Open« .

Des produits « Benoit x Célio font la Paire » qui semblent avoir trouvé leur public, certainement au-delà des fans du joueur qui ne laisse personne indifférent. « Historiquement, Célio est un vendeur de polo. Indépendamment des résultats sportifs de Benoît, les collections se vendent bien, nous ne sommes pas surpris car on savait que les produits seraient qualitatifs. Nous sommes très contents, les retours sont positifs. Entre 35 et 40% des acheteurs d’un polo prennent aussi le short. »

Une collaboration qui devrait s’inscrire dans la durée puisque Célio a prolongé son contrat avec Benoît Paire jusqu’en décembre 2024. En parallèle, la marque participe également au financement de bourses de 5 sportifs dont Guilhem Laget (tennis fauteuil). La marque réfléchit également à des activations croisées mettant en scène Benoit Paire et Jules Marie. A suivre donc.

