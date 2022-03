Tennis – Le tournoi WTA de Lyon (Open 6e Sens) met fin aux bouteilles en plastique avec les gourdes Gobi

A l’occasion du tournoi WTA de Lyon disputé cette semaine, l’organisation a décidé de faire appel à la société française Gobilab pour fournir des gourdes éco-conçues et remplacer les bouteilles jetables.

Au Palais de Sports de Gerland, les joueuses de tennis engagées à l’Open 6e Sens – Métropole de Lyon sont invitées à utiliser les gourdes Gobi.

Au total, près de 600 gourdes personnalisables sont distribuées aux joueuses, arbitres de chaise, ramasseurs de balles, secouristes… « Ultra personnalisable, chaque membre du tournoi pourra inscrire son prénom sur le bouchon de sa gourde. Les Gobis ne seront pas sérigraphiées pour éviter l’effet tote bag et être ré-utilisées l’édition suivante si l’expérimentation est concluante » précise un communiqué.

Lors de l’édition, l’organisation du tournoi aurait utilisé près de 5 000 bouteilles jetables. « Au délà des déchets peut s’ajouter du gaspillage d’eau : certaines bouteilles sont oubliées à moitié bues, on craint de confondre sa bouteille avec celle du voisin et on en reprend une nouvelle, etc. Au total, 2400 litres d’eau ont été distribués sur l’édition 2021 »