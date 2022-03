Hard Rock Cafe présente son « Messi Burger »

Aujourd’hui, Hard Rock Cafe a présenté le « Messi Burger », le sandwich signature de l’argentin ambassadeur de l’enseigne depuis moins d’un an.

Les fans de Lionel Messi en salivent déjà. Hard Rock Cafe lance un hamburger baptisé « Messi Burger ». Simple et efficace. A travers cette recette, la marque précise qu’elle souhaite vous inviter à goûter à la victoire.

Un burger (12,50€) disponible pendant une durée limitée à travers le monde dans les différents restaurants. Le site Goal.com rappelle que le burger de Leo Messi a déjà été mis en vente au Hard Rock Cafe de Miami et Hollywood depuis le début de l’année.

La recette du Messi Burger

Concernant la recette, le « Messi Burger » du Hard Rock Cafe et de l’actuel numéro 30 du Paris Saint-Germain est composé d’un pain brioché frais et toasté, de deux boulettes de boeuf, d’oignons rouges caramélisés, de chorizo, de Provolone fondu, de laitue et tomate, sans oublié un oeuf au plat dégoulinant et une sauce fumée signature.

A Paris, l’enseigne organisait un évènement aujourd’hui pour présenter le Messi Burger à la presse.

Au test du #messiburger 🍔 disponible jusqu’au 31 mai au Hard Rock Cafe Paris. Le plat est délicieux et fabriqué avec de bons produits Français ! Le hamburger coûte 12,50 € (5,75€ en plus avec des frites 🍟). pic.twitter.com/rZPXC1grwu — Cecilia (@CeciliaJ17) March 1, 2022

Au Hard Rock Cafe Paris pour le lancement du #MessiBurger pic.twitter.com/aw1QSPdaUo — Cecilia (@CeciliaJ17) March 1, 2022

Pour rappel, un autre joueur du PSG, Zlatan Ibrahimovic avait eu les honneurs d’un burger avec le « Zlatan Burger » du Doddy’s Coffee.

Pour les supporters du PSG, le choix sera donc difficile dans les jours à venir. Le « Messi Burger » du Hard Rock Cafe ou le Cheeseburger « Made in Parc des Princes » qui fait son retour au stade du club parisien.

