UEFA Champions League 2022 : Pepsi dévoile sa nouvelle campagne promotionnelle avec Messi, Pogba, Ronaldinho et Chicharito

Aujourd’hui, Pepsi dévoile sa nouvelle campagne publicitaire 2022 dédiée à l’UEFA Champions League.

Sur un remix du titre « This Is How We Do It » de Montell Jordan, la marque de soda met en scène ses ambassadeurs de longue date Lionel Messi et Paul Pogba aux côtés de deux nouvelles têtes, la joueuse anglaise Lucy Bronze et l’ancien joueur brésilien Ronaldinho.

Avec « Play to Inspire », Pepsi offre un spot publicitaire coloré et rythmé, dans la tradition des prises de parole de la marque lorsqu’il s’agit d’activer son partenariat avec la Ligue des Champions.

Chicharito pour le marché US

Aux Etats-Unis, Pepsi active également son partenariat avec la Champions League en mettant en scène le joueur mexicain Chicharito qui évolue en Major League Soccer (MLS) au LA Galaxy avec la campagne « Emails By Chicharito ».

Ce dernier propose notamment aux américains de leur fournir quelques exemples de réponses automatiques aux emails (« out-of-office » – OOO) puisque les matchs se déroulent en après-midi de l’autre côté de l’Atlantique. Idéal pour ne pas se faire déranger en plein visionnage depuis son poste de travail.