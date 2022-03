F1 – Esteban Ocon nouvel ambassadeur du jeu vidéo Gran Turismo 7 (PlayStation)

Aujourd’hui, Sony Interactive Entertainment France a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Esteban Ocon.

Dans le cadre de cet accord, le pilote français de Formule 1 (BWT Alpine) devient ambassadeur du jeu vidéo Gran Turismo 7 qui sort le 4 mars sur PlayStation (PS4 et PS5).

« Fan de Gran Turismo depuis son plus jeune âge et très actif sur le jeu depuis, le pilote de l’écurie BWT Alpine F1 Team était un choix évident pour devenir l’ambassadeur de Gran Turismo 7 en France » précise un communiqué. « Esteban Ocon prodiguera de précieux conseils à tous les fans de GT7 pour améliorer leur pilotage. Des sessions de jeu en ligne avec lui seront proposées tout au long de l’année, diffusées en direct sur Twitch, pendant lesquelles les fans du monde entier – et des invités surprises – pourront venir l’affronter. Esteban lancera également des défis aux joueurs de GT7 avec, entre autres, des chronos (très difficile) à battre. »

Dans GT7, les joueurs retrouveront plus de 420 voitures au lancement du jeu.