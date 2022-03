lastminute.com nouveau partenaire du Tour de France jusqu’en 2024, le rose débarque sur le dossard des coureurs

Aujourd’hui, Amaury Sport Organisation (ASO) a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec le site lastminute.com.

Dans le cadre de cet accord signé pour 3 saisons, soit jusqu’en 2024, (+ 2 ans en option soit 2026 comme sur la photo ci-dessus) le site de réservation de séjours vacances devient le partenaire voyage officiel du Tour de France.

A cette occasion, la célèbre couleur rose de lastminute.com s’invite sur l’ensemble des dossards portés par les coureurs cyclistes pendant la Grande Boucle. Le logo lastminute.com va en effet remplacer celui d’Enedis qui était présent à cet emplacement depuis 2016.

« Ensemble, nous pouvons promouvoir l’esprit extraordinaire du sport, de la découverte et du voyage »

« Depuis près de 120 ans, le Tour de France met à l’honneur le voyage et le sport à une échelle internationale au travers de beaux paysages allant de la campagne aux villes romantiques en passant par les montagnes enneigées et les monuments iconiques comme l’Arc de Triomphe » explique Fabio Cannavale, Directeur Général de lastminute.com, dans un communiqué. « Un tel événement sportif procure une effervescence qui va bien au-delà des quelques secondes où les spectateurs peuvent observer les cyclistes professionnels : il créé des souvenirs uniques et inoubliables ! C’est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l’idée d’être le partenaire voyage officiel du Tour de France. »

Pour activer son partenariat avec le Tour de France, le site lance la campagne #tourlikeapro qui mettra en avant des conseils sur la meilleure façon de vivre la course tout en explorant certaines destinations.

« Ensemble, nous pouvons promouvoir l’esprit extraordinaire du sport, de la découverte et du voyage » ajoute le DG de lastminute.com « Nous avons hâte que nos vacanciers ainsi que nos employés fassent l’expérience du plus grand spectacle sportif au monde avec le même enthousiasme et la même passion qui nous guident pour permettre à des millions de personnes de réserver rapidement leurs prochaines vacances en se concentrant uniquement sur la ligne d’arrivée : savourer leur prochaines vacances. »

Ajoutons que le partenariat signé concerne également les courses Paris-Roubaix, Paris-Roubaix Femmes, le Tour de France Femmes avec Zwift et L’Étape du Tour de France. « Chacun des fans de cyclisme rêve d’explorer l’écrin dans lequel les championnes et les champions évoluent. Il est donc tout naturel que le leader européen du secteur du voyage en ligne rejoigne à nos côtés cette formidable visite à ciel ouvert qu’offre le vélo » ajoute Yann Le Moënner, Directeur Général d’A.S.O.

Au rang de partenaire officiel du Tour de France, lastminutes.com rejoint des marques comme Vittel, Santini, Orange, Century 21, NTT, Tissot, AG2R La Mondiale, Antargaz, Namedsport ou encore Shimano.