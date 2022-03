Football – Memphis Depay nouvel ambassadeur global de Puma

Hier, Puma a officialisé la signature d’un partenariat avec Memphis Depay qui devient ambassadeur mondial de la marque.

Dans le cadre de ce contrat de long terme, l’actuel joueur du FC Barcelone assurera la promotion de la chaussure de football Ultra. Ces dernières années, Memphis a notamment été la tête d’affiche football de la marque américaine Under Armour.

« Ce nouveau partenariat permettra à PUMA de collaborer avec Memphis dans le cadre de ses nombreuses passions. Car si Memphis est une star sur le terrain, il est aussi un créatif dans l’âme, en dehors. PUMA prévoit de collaborer avec Memphis à la fois sur des projets de football et lifestyle qui exploitent son amour de la musique, de la mode, de l’art et de l’action en faveur de communautés » explique l’équipementier dans son communiqué.

Ainsi, Puma va lancer cette année une collection cobrandée BADTTW (Blind and Deaf to the World), label luxe du hollandais.

En dehors du football, rappelons que Memphis est également passionné de rap. En 2017, il sort son premier morceau « LA Vibes » suivi de son premier album « Heavy Stepper » en 2020.

« Rapide sur le terrain et en dehors, Memphis reflète parfaitement le mouvement Faster Football de PUMA. En prenant des risques et en défiant les conventions pour façonner la culture du football, en faisant tomber les barrières et en suscitant des changements positifs non seulement dans le football mais aussi dans la communauté qui gravite autour, à travers ses diverses initiatives… le tout avec beaucoup d’ardeur et de générosité. » explique Johan Adamsson, Global Director of Sports Marketing and Sports Licensing chez PUMA, dans un communiqué.

Avec Memphis, l’équipementier s’offre donc un nouveau visage fort du football mondial après avoir signé de nombreux sportifs et artistes ces dernières années comme Neymar, LaMelo Ball (NBA), DJ Snake, Booba, Dua Lipa, Rihanna ou encore Usain Bolt, ambassadeur à vie de Puma.

Une stratégie qui semble porter ses fruits puisqu’en 2021, la marque allemande a enregistré un chiffre d’affaires record avec 6,805 milliards d’euros.

