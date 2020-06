Tennis – Wimbledon comble l’annulation du tournoi en engageant sa communauté avec la campagne #WimbledonRecreated

Cette année, le tournoi de Wimbledon qui devait débuter la semaine prochaine n’aura pas lieu. Pour combler le manque des fans de tennis, le Grand Chelem lance la campagne « Wimbledon Recreated ».

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le All England Lawn Tennis Club (AELTC) a pris il y a plus de deux mois la décision d’annuler l’édition 2020 de Wimbledon.

En attendant 2021, l’organisation invite la communauté tennis à partager leur passion pour le Grand Chelem londonien sur les réseaux sociaux à travers le hashtag #WimbledonRecreated. L’occasion de recréer et mettre en avant l’ambiance si particulière du tournoi (l’herbe, les fraises à la crème, le Pimm’s,…).

Pour accompagner le lancement de la campagne, Wimbledon a réalisé une vidéo promotionnelle mettant en scène Serena Williams (est-ce la tenue qu’elle aurait portée à Wim ?), Simona Halep, Tim Henman, Petra Kvitova, Pat Cash ou encore Novak Djokovic.

« Nous ressentirons tous l’absence du tournoi cette année mais nous espérons, par le biais de cette campagne, faire un petit pas pour combler le manque » précise Richard Lewis, le directeur du AELTC.

Outre cette activation, Wimbledon proposera d’autres choses aux fans pendant la période initiale du tournoi comme des jeux interactifs, une wish list offrant des expériences « money can’t buy » ou encore la rediffusion de matchs historiques en partenariat avec IBM. La société informatique promet ainsi une expérience enrichie grâce à la data.

Grass courts (and nets) of all shapes and sizes…#WimbledonRecreated pic.twitter.com/XjmRl1P9rZ

— Wimbledon (@Wimbledon) June 21, 2020