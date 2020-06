Tennis – Roger Federer va présenter sa première chaussure conçue avec la marque « On » le 6 juillet

Quelques mois après avoir rejoint la marque de chaussures « On » en tant que nouvel investisseur, Roger Federer va dévoiler début juillet un nouveau produit.

Le 6 juillet 2020. Voici la date à cocher pour les fans du tennisman suisse. Aujourd’hui, « On Running » a annoncé le lancement d’un tout nouveau produit créé par Federer himself. Côté storytelling, la date retenue pour ce lancement en grande pompe correspond au 17ème anniversaire de la première victoire de « Rodgeur » à Wimbledon, le 6 juillet 2003. Une victoire en 3 sets (7-6, 6-2, 7-6) face à Mark Philippoussis qui a également inspiré la marque suisse pour le déroulé de la présentation (voir plus bas).

Get ready for a match like no other. 17 years to the day since @rogerfederer won his first Wimbledon title, you’re invited to another epic moment. Join Roger Live on July 6. Sign up and learn more at https://t.co/CFxjIzbZPLhttps://t.co/NN0AIms81v pic.twitter.com/P6VbvGgPD1

— On (@on_running) June 23, 2020