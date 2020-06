EA Sports (FIFA) et LaLiga prolongent leur partenariat pour 10 ans

Hier, LaLiga et Electronic Arts ont annoncé la prolongation de leur partenariat pour les dix prochaines années.

Avec cette accord de longue durée, EA SPORTS restera le partenaire jeux vidéo officiel de LaLiga. « Ce renouvellement nous permet de développer l’image et la popularité de LaLiga auprès de plus en plus de joueurs du monde entier » a déclaré Javier Tebas, président de LaLiga, dans un communiqué. « Nous avons construit un partenariat qui dure depuis plus de 20 ans et qui a vu les deux organisations devenir des marques internationales de premier plan. Notre nouvel accord signifie notre engagement à maintenir cette croissance et à créer le meilleur divertissement pour les fans de football du monde entier. »

Le développement de l’eSport avec la compétition eLaLiga Santander sera très certainement un des enjeux majeurs des années à venir.