SPORTFIVE prolonge son partenariat avec Supponor et mise sur la publicité virtuelle pour booster les revenus des clubs

L’avenir du marketing sportif passe-t-il inévitablement par la publicité virtuelle ? Après une première collaboration ces dernières années, notamment en Allemagne, SPORTFIVE et Supponor annoncent la prolongation de leur partenariat pour les trois prochaines années.

Avec Supponor, société spécialisée dans la publicité virtuelle, l’agence de marketing sportif (ex Lagardère Sports ces dernières années) compte bien accélérer l’utilisation de cette technologie pour développer les revenus commerciaux des ayant-droits.

Ces deux dernières années, la solution a notamment été utilisée par certains clubs allemands en Bundesliga. Pour rappel, la publicité virtuelle permet de changer le message publicitaire affiché sur la panneautique LED bord de terrain en adaptant ce message selon les zones et marchés cibles grâce à la réalité augmentée.

À l’avenir, les deux acteurs pourraient également mettre en place des tapis 3D virtuels statiques ou animés et d’individualiser cet outil pour les marchés internationaux (En Italie, certains clubs utilisent déjà des tapis 3D virtuels).

« L’annonce de cette prolongation arrive à un moment où l’engagement du public est plus important que jamais et où la technologie de la publicité virtuelle peut être la clé de cet engagement optimisé des fans et de leur interaction avec les sponsors, les ligues et les clubs » commente James B Gambrell, CEO de Supponor, dans un communiqué. « Nous nous réjouissons de travailler avec SPORTFIVE pour développer notre partenariat au-delà de l’Allemagne et pour d’autres disciplines sportives retransmises en direct dans le monde entier ».

Comment fonctionne la publicité virtuelle avec Supponor ?