La Fédération Française de Triathlon (FFTRI) vient d’annoncer un partenariat majeur avec Alltricks, référence française de la distribution d’équipements sportifs, notamment dans le cyclisme. Cet accord, signé jusqu’en 2028, marque une étape importante dans le soutien aux athlètes et le développement de la discipline en France.

Alltricks devient partenaire officiel de la FFTRI et de l’Équipe de France, avec une visibilité directe : son logo figurera sur les trifonctions des athlètes tricolores lors des grandes compétitions internationales. Une manière claire d’associer la marque à la performance de haut niveau, mais aussi à l’image du triathlon français dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles 2028.

Au-delà de l’élite, le partenariat vise à soutenir l’ensemble de l’écosystème fédéral. Alltricks sera notamment présent sur les Triathlon Séries, championnat de France des clubs, véritable vitrine du triathlon national. La marque apportera également son expertise aux licenciés via des packs exclusifs, des offres personnalisées et des services techniques en ligne ou en magasin.

Un service premium

Avec plus de 900 marques et 150 000 références, livrées en 24h, Alltricks mise sur un service premium, renforcé par un réseau de magasins physiques et un accompagnement expert. Les clubs et triathlètes pourront ainsi bénéficier d’un Kit Club pensé pour faciliter l’équipement dès les débuts, et d’un suivi individualisé incluant plans d’entraînement et conseils adaptés.

Autre axe fort du partenariat : la féminisation de la pratique. Des actions spécifiques seront menées pour encourager la participation féminine, valoriser les parcours inspirants et favoriser une dynamique inclusive à tous les niveaux de compétition.

Accompagnée par son agence marketing Hopscotch Sport depuis 2022, la FFTRI poursuit sa professionnalisation et confirme son attractivité croissante auprès des marques engagées dans le sport outdoor et la performance durable.

« Valoriser le travail des clubs »

« Nous sommes très heureux d’annoncer notre partenariat avec Alltricks, un acteur engagé pour le triathlon à tous les niveaux. Cet accord s’inscrit dans la durée et permettra de soutenir nos athlètes, de faciliter l’équipement des pratiquants et de valoriser le travail des clubs », a déclaré Cédric Gosse, président de la FFTRI.

« En tant que leader français, nous avons à cœur de soutenir la discipline et d’offrir à la communauté une expérience d’achat optimale via l’accès aux plus grandes marques, des conseils d’experts et un niveau de service à la hauteur de leurs exigences. Notre ambition est de devenir la destination de référence pour tous les passionnés de triathlon », a de son côté confié Nicolas Burger, co-PDG d’Alltricks.

