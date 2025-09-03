« J’ai choisi le Rugby » : la FFR lance sa campagne de recrutement

À l’occasion de la Semaine Nationale des Écoles de Rugby (SNEDR), la Fédération Française de Rugby (FFR) déploie une ambitieuse campagne de communication « J’ai choisi le rugby », à destination des parents pour leurs enfants, au service des clubs de rugby amateurs dans le recrutement de nouveaux licencié(e)s.

Une campagne à destination des parents avec un clin d’œil aux enseignants

Dans cette campagne conçue en collaboration avec Havas Play qui met à l’honneur les enfants et éducateurs de clubs d’Île-de-France, le rugby se dévoile tel qu’il est : authentique, accessible, sûr et bienveillant. À travers des images fortes de proximité et de convivialité, il est considéré comme un véritable outil de développement personnel pour les plus jeunes.

« Ces phrases mises en avant dans la campagne sont tout simplement des reprises de nombreux témoignages de parents et d’éducateurs qui nous remontent des terrains au quotidien« , souligne Florian Grill, Président de la FFR.

Plus qu’un sport, le rugby est ici présenté comme une solution éducative, qui intéresse les familles comme les enseignants et qui peut aider chaque enfant à prendre confiance en lui, à s’épanouir au sein d’un collectif et à acquérir des valeurs fondamentales comme le respect, le vivre ensemble ou l’engagement.

Cette campagne met en avant un rugby « apaisé », loin des stéréotypes. À l’école de rugby, il n’y a pas de plaquages : on s’évite, on apprend, on joue, on se découvre. L’intensité physique est progressive, avec des règles qui évoluent au fil des catégories pour mieux s’adapter à l’évolution des enfants.

Un dispositif complet au service des clubs

Composée de deux outils principaux : un film publicitaire et huit visuels d’affichage ; cette campagne est mise à disposition de tous les clubs pour accompagner leurs démarches de recrutement de licencié(e)s, notamment lors des forums d’associations et des portes ouvertes.

Elle est également accompagnée d’un site web dédié – jechoisislerugby.ffr.fr – permettant aux familles de trouver facilement le club le plus proche de chez elles.

Florian Grill, Président de la FFR : « Le rugby joue un rôle éducatif autant que sportif et c’est le message clé de cette campagne « J’ai choisi le rugby » qui doit convaincre les parents avec un clin d’oeil à tous les enseignants. Le rugby, c’est une école de la vie qui façonne des personnalités solides, qui ne transforme pas seulement des essais, mais surtout des personnes. Dans les cinq objectifs prioritaires de notre gouvernance, la croissance du nombre de licenciés est centrale. Grâce à la médiatisation croissante à tous les niveaux de notre sport et à la Semaine Nationale des Écoles de Rugby, qui invite les jeunes à venir découvrir l’ovalie, nous voulons convertir cette attractivité en nouvelles licences et ainsi participer à développer à la fois le rugby mais aussi ses valeurs dans notre société. »

Une campagne d’affichage nationale