Tiffany & Co. et Nike dévoilent une sneakers et une collection d’accessoires

Aujourd’hui, la marque de joaillerie Tiffany & Co. et Nike ont dévoilé une « paire légendaire » en co-branding avec la « Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 ».

Vendue au prix de 400 dollars à partir du 7 mars, cette sneakers est fabriquée en daim noir et arbore un swoosh « Tiffany Blue » et des détails argentés co-marqués au-dessus de chaque talon.

Une paire qui est accompagnée d’une collection d’accessoires en argent sterling en édition limitée (de 250$ à 475$) dont une brosse à dents ou encore un sifflet.

Une collaboration parfaite pour la joueuse de tennis Emma Raducanu, ambassadrice des deux marques.

