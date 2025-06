TikTok muscle sa présence sur le Tour de France avec une course inédite – la TikTok Cycling Race – mêlant créateurs, athlètes et médias, confirmant sa stratégie d’influence au cœur du marketing sportif.

Pour la troisième année consécutive, TikTok confirme son rôle de Fournisseur Officiel du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift, consolidant ainsi une stratégie de contenu axée sur l’expérience immersive, l’authenticité et la proximité avec les fans.

En 2024, la plateforme a franchi un cap avec plus d’un million d’abonnés pour le compte officiel @TourDeFrance et plus de 620 millions de vues sur le hashtag #TourDeFrance. TikTok s’impose comme un canal incontournable pour consommer le cyclisme autrement : coulisses, préparation des athlètes, émotions brutes, interviews exclusives — une narration bien différente des formats traditionnels.

La TikTok Cycling Race : une activation innovante

Le 10 juillet 2025, TikTok franchit une nouvelle étape avec la première édition de la “TikTok Cycling Race”, une course-influence inédite lancée sur les 30 derniers kilomètres de la 6e étape du Tour, entre Bayeux et Vire Normandie.

Deux équipes composées de créateurs, personnalités du sport et médias se défieront dans un format à la fois compétitif et communautaire, en immersion totale dans les codes du cyclisme professionnel : stratégie, maillots, équipement, encadrement par des coachs.

L’événement, parrainé par Marie-Divine Kouamé, multiple championne du monde sur piste, revendique des valeurs de dépassement de soi et d’inclusion. L’objectif : créer un pont entre divertissement, sport et engagement communautaire, en amont du Tour de France Femmes.

@letourdefrance Sprint final pour la TikTok Cycling Race, une course unique entre créateurs et personnalités, sur le parcours d’une étape du TourDeFrance, juste avant les coureurs du peloton! Rendez-vous le 10 juillet pour voir les deux équipes s’affronter, avec @JOggeuse 🏃🏼‍♀️, @Etienne, @Eurosport France, @Ligue 1 McDonald’s et bien d’autres 🟡 Et toi aussi, tu peux participer à l’aventure en cliquant sur le lien pour poster des vidéos et repartir avec des cadeaux 👀🎁 ♬ son original – Le Tour de France

« Bousculer les codes »

La KM0 Cycling Team (équipe bleue) et la Gazier Cycling Team (équipe jaune) sont déjà en pleine préparation, documentée sur TikTok par leurs membres. On y retrouve des profils variés : sportifs de haut niveau (Adil Rami, Alexis Jandard, Amandine Petit), créateurs influents (@laura_lavry, @ltdg_sports), représentants de médias (@ouestfrance, @eurosport_france) ou d’institutions sportives (@ligue1, @parisbasketball, @velopack…).

Cette activation s’inscrit dans une logique d’amplification de marque par l’influence, où TikTok mise sur sa force de narration communautaire et visuelle pour connecter le grand public à un sport souvent perçu comme traditionnel.

« La TikTok Cycling Race incarne notre engagement à faire rayonner le sport sous toutes ses formes, appuie Jean-Patrick Cheylan, directeur des opérations de TikTok France, Benelux, Europe du Sud. En investissant le Tour de France avec une course inédite, nous bousculons les codes pour créer un événement dans l’événement pour positionner la communauté TikTok au cœur de la course. C’est une nouvelle façon de vivre la compétition, portée par l’énergie d’une communauté engagée, créative et inclusive qui célèbre le sport à sa manière. »

