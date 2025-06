L’Union Cycliste Internationale (UCI) et son partenaire MyWhoosh dévoilent de nouvelles informations sur les Championnats du monde de cyclisme Esport UCI 2025, cinquième édition de l’événement, qui se tiendra le 15 novembre prochain à la Space 42 Arena d’Abou Dhabi.

Faisant suite au succès de l’édition 2024, également organisée dans la capitale émiratie, MyWhoosh proposera une compétition dans un nouveau format et dans un environnement inédit, rendant l’événement encore plus captivant. Et comme les années précédentes, la compétition sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l’UCI et celle de MyWhoosh.

Les 40 finalistes (20 hommes et 20 femmes) seront sélectionnés à l’issue des demi-finales, qui réuniront comme l’an dernier, jusqu’à 150 athlètes hommes et 150 athlètes femmes du monde entier s’affrontant virtuellement pour obtenir leur place en finale.

Un processus de qualification inclusif et équitable

Le processus de qualification débutera prochainement (date à confirmer) et se poursuivra jusqu’en octobre. 70 % des places disponibles pour les demi-finales seront attribuées par l’intermédiaire de qualifications organisées par les fédérations nationales, qui désigneront leurs représentants respectifs. Les 30 % restants seront alloués via des épreuves de qualification publique organisées par MyWhoosh.

Le format des demi-finales (3 octobre) et de la finale (15 novembre) des Championnats du monde de cyclisme Esport UCI 2025 sera identique : dans les deux cas, les cyclistes s’affronteront sur trois étapes appelées Sprinter’s Paradise, Punchers’ Playground et Last Rider Standing. L’ordre des trois étapes, conçues pour tester une large gamme de compétences physiques et tactiques, sera déterminé ultérieurement.

Les parcours

: Cette étape de 12 km parsemée de côtes courtes et raides ainsi que de segments de sprint est pensée pour les cyclistes capables d’efforts répétés et explosifs. Avec deux zones de sprint intermédiaires et deux ascensions chronométrées (KOM), cette étape récompensera à la fois la puissance brute et le positionnement stratégique. Le sprint final vers la ligne d’arrivée offrira le plus grand nombre de points et sera déterminant dans le classement général. Last Rider Standing : Cette spectaculaire course d’élimination se déroulera sur une ascension de 7,2 km avec un dénivelé de 554 mètres. Le peloton se réduira progressivement et la tension montera à mesure que les coureurs passeront les points de contrôle. Les points seront attribués en fonction du classement et du temps de survie. Le dernier cycliste en course remportera l’étape et le maximum de points.

Pour information, les points cumulés sur les trois étapes lors des demi-finales détermineront les 20 meilleurs athlètes de chaque catégorie qualifiés pour la finale à Abou Dhabi. Les finalistes seront rejoints par des athlètes bénéficiant de wild cards. Le principe sera le même pour la finale.