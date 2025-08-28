La Nike T90 SP – autrefois associée à des légendes du ballon rond comme Zinédine Zidane, Ronaldinho ou Thierry Henry – connaît un retour fulgurant, propulsée par les milléniaux et la génération Z sur TikTok, confirme JD Sports.

Le hashtag #T90 cumule ainsi plus de 22 000 publications sur TikTok, totalisant 156,3 millions de vues, tandis que les recherches Google pour « Nike Total 90 » en France ont explosé de 621 % le mois dernier.

Sans surprise, les experts en mode sportive de JD Sports se sont penchés sur la tendance nostalgique qui a envahi la France et au-delà, soulignant l’engouement autour de la réédition de la Nike Total 90. Portée par des icônes du football français telles que Franck Ribéry et William Saliba, la T90, avec son laçage asymétrique caractéristique et son logo « 90 » audacieux, s’est parfaitement intégrée à l’esthétique rétro-sportive actuelle.

Nike T90 et les 25 rugissantes

Dans les faits, la réédition 2025 de la Nike T90 célèbre le 25e anniversaire de la chaussure et reste fidèle à sa silhouette originale. Disponible en coloris emblématiques tels que argent/rouge, orange sécurité et blanc/or inspiré de l’Euro 2004, elle incarne un renouveau culturel reliant sport et streetwear.

La déclaration

« En 2025, le streetwear d’inspiration sportive revient en force, porté par la nostalgie. Des tenues oversize aux silhouettes emblématiques, le style footballistique façonne le streetwear. À l’avant-garde de cette tendance, la adidas Samba, qui est passée d’un incontournable du football en salle à un élément essentiel de la mode dans toute la France. Aujourd’hui, Nike relance le mouvement avec le retour de la Total 90 SP. Plus qu’une simple chaussure, elle puise dans une profonde nostalgie, évoquant les souvenirs de Zidane dominant le terrain avec ses crampons T90, l’âge d’or du Joga Bonito et ces matchs de football inoubliables entre amis. Avec son design audacieux et son toucher haut de gamme, la T90 SP s’inscrit parfaitement dans l’ère actuelle de la mode comme moyen de raconter une histoire. La porter n’est pas seulement une question de style, c’est aussi un lien avec le passé. » (Cécilia Vivaldi, responsable du commerce numérique chez JD Sports)