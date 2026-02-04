RMC, radio officielle des Jeux de Milan-Cortina, mobilise six reporters et une équipe de consultants à Milan. Antenne en continu, émissions spéciales et contenus digitaux rythmeront la quinzaine olympique.

Radio officielle des Jeux Olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026, RMC met en place un dispositif éditorial renforcé du 6 au 22 février, avec une présence continue depuis Milan et l’ensemble des sites de compétition.

L’antenne sera en direct de 9h à 23h, sept jours sur sept. Six reporters sont mobilisés sur place pour couvrir les épreuves, suivre les chances de médailles françaises et recueillir les réactions à chaud.

Trio de consultants de choix

Du lundi au vendredi, l’émission « After JO » (20h–21h), animée depuis Milan par Christophe Cessieux, proposera un décryptage quotidien des performances. Il sera entouré d’un trio de consultants : Anaïs Chevalier-Boucher (biathlon), Sébastien Amiez (ski alpin) et Lucile Lefèvre (freestyle). Médaillés, athlètes et acteurs des Jeux interviendront également chaque soir.

Le week-end, « Intégrale Milan-Cortina 2026 », toujours présentée par Christophe Cessieux, proposera dès 14h une couverture en direct des temps forts.

Le dispositif est complété par des contenus dédiés sur le site et l’application RMC. Objectif : accompagner les auditeurs tout au long des Jeux avec une couverture terrain continue et experte.

A lire aussi : Warner Bros. Discovery et TikTok s’allient pour toucher une nouvelle génération lors de Milano Cortina 2026