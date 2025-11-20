A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Santiago Bernabéu se transforme en village de Noël avec illuminations, animations et stands gourmands, offrant aux familles madrilènes une expérience féérique inédite.

Petit tips si vous passez les fêtes dans la capitale espagnole. Du 24 au 31 décembre, le mythique Santiago Bernabéu, temple du Real Madrid, troquera les rugissements des soirs de Liga contre les rires et les chants de Noël. Pour la première fois, le stade ouvrira ses portes au public dans le cadre d’un événement entièrement dédié aux fêtes, offrant aux familles madrilènes une expérience féérique mêlant illuminations, spectacles et animations musicales, selon Marca.

Projections et effets visuels

Cette initiative vise à faire du Bernabéu un véritable centre de célébrations au cœur de Madrid. Les projecteurs du stade diffuseront des images et animations sur sa façade extérieure, permettant à toute la ville de profiter gratuitement de la magie de Noël. À l’intérieur, la pelouse sera le théâtre de stands gourmands et de décorations lumineuses, créant un véritable village de Noël.

Chocolat chaud, churros, châtaignes grillées ou barbe à papa accompagneront les ateliers et spectacles pour enfants, tandis que la musique et les animations apporteront une atmosphère festive unique.

Le Real Madrid entend tirer parti de la technologie de son enceinte pour proposer des projections et effets visuels inédits, testant ainsi de nouvelles manières de faire vivre le stade lors de dates spéciales. La pelouse sera protégée afin de retrouver son état impeccable pour la reprise de la compétition : le 4 janvier 2026, les Madrilènes accueilleront le Real Bétis pour la 18ᵉ journée de Liga.

Patinoire géante au Wanda Metropolitano

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large à Madrid, où le Wanda Metropolitano, antre de l’Atlético, reconduit sa patinoire géante pour la deuxième année consécutive. D’une superficie de 4 760 m², elle pourra accueillir jusqu’à 1 500 patineurs simultanément, avec des spectacles lumineux sur glace et des ateliers pour enfants, ainsi que de nombreux stands de restauration.

¡Tú también puedes disfrutar patinando sobre hielo en el Riyadh Air Metropolitano! Ven a 'Madrid On Ice', abierto hasta el 5 de enero ⛸️

Le Bernabéu devient ainsi, le temps des fêtes, un lieu de rassemblement familial inédit. Les supporters habitués à applaudir les exploits de Kylian Mbappé ou Jude Bellingham pourront profiter d’une nouvelle facette du stade, où le sport laisse place à la féerie et à la convivialité, au cœur de la capitale espagnole.

