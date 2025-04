Trophées LFFP 2025 : Les Reines du football féminin consacrées

La 9ᵉ édition des Trophées de la Ligue Féminine de Football Professionnel (LFFP) – présentée par Hervé Mathoux et diffusée en direct sur Canal+ Sport 360 – a rendu son verdict ce lundi soir.

La cérémonie a mis à l’honneur les talents qui ont marqué la saison par leurs performances sportives remarquables, avec des distinctions remises par Arnaud Tsamere, parrain de la 9e édition, Mickaël Landreau, Florent Sinama-Pongolle, Nicolas Chabot, Laurent Bonadei et Stéphanie Frappart. À travers ces trophées, la LFFP valorise l’exigence, la compétitivité et l’excellence qui font progresser le football féminin au plus haut niveau.

Les lauréates 2025

Comme chaque année, les Trophées LFFP ont distingué les joueuses, entraîneurs et arbitres qui se sont illustrés tout au long de la saison, aussi bien en Arkema Première Ligue qu’en Seconde Ligue.

Arkema Première Ligue

Meilleure Joueuse : Clara Mateo (Paris FC)

Meilleure Gardienne : Christiane Endler (Olympique Lyonnais)

Meilleure Entraîneure : Sandrine Soubeyrand (Paris FC)

Révélation de l’année : Tara Elimbi Gilbert (Paris SG)

But de l’année : Manon Uffren (FC Nantes – Journée 1)

Seconde Ligue

Meilleure Joueuse : Maëva Salomon (Le Mans FC)

Meilleure Gardienne : Blandine Joly (RC Lens)

Meilleure Entraîneur : Sarah M’Barek (RC Lens)

Arbitrage

Meilleure Arbitre Centrale : Alexandra Collin

Meilleure Arbitre Assistante : Clémentine Dubreil

Onze type de la saison

Christiane Endler, Ellie Carpenter, Tara Elimbi Gilbert, Vanessa Gilles, Wendie Renard, Kessya Bussy, Damaris Egurrola, Lindsey Horan, Sakina Karchaoui, Melchie Dumornay, Clara Mateo

