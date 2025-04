En tant que partenaire technique officiel de Playtomic pour l’équipement de sports de raquette, Babolat met son expertise de pointe au service de l’une des plateformes les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide du secteur.

Playtomic est en effet la communauté de référence pour les sports de raquette en mettant en relation des millions de personnes à travers la réservation de terrains, l’organisation de matchs et le partage d’expériences. Ce partenariat unit donc l’excellence technique de Babolat à l’écosystème numérique innovant de Playtomic, créant ainsi une synergie puissante destinée à rapprocher joueurs et clubs de padel comme jamais auparavant.

Ensemble, Babolat et Playtomic vont dynamiser la communauté mondiale du padel en proposant des expériences de premier ordre, sur le court comme en dehors. À travers une série d’activations exclusives, les joueurs auront accès à des opportunités uniques d’engagement – du contenu digital ludique à des expériences immersives autour de la marque – renforçant ainsi leur lien avec le sport.

La déclaration

« Fort de 150 ans d’histoire, Babolat apporte un héritage d’excellence et une vision à long terme dans le monde des sports de raquette. En alliant l’expertise produit de Babolat à notre innovation digitale et à notre communauté mondiale de joueurs, nous redéfinissons non seulement la manière dont les marques interagissent avec les clubs et les joueurs, mais nous construisons aussi un écosystème fondé sur la tradition, la performance et une ambition globale. » (Antonio Robert, Directeur Général de Playtomic)