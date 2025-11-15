REGARDER LE COMBAT EN DIRECT

L’UFC est de retour au Madison Square Garden de New York pour une nouvelle nuit d’anthologie. Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 novembre 2025, Benoît Saint-Denis affrontera Beneil Dariush lors de l’UFC 322, un combat décisif dans la catégorie des -70 kg.

Une affiche à suivre en direct sur RMC Sport 1 à partir de 4h du matin (heure française), et en streaming via l’application RMC Sport.

UFC 322 : date, heure, diffusion TV et streaming

Benoît Saint-Denis retrouve son arène fétiche

Le “God of War” est de retour là où tout avait commencé. Deux ans après avoir enflammé le Madison Square Garden, Benoît Saint-Denis (15-3-0) remonte dans la cage pour affronter un adversaire d’expérience : Beneil Dariush (23-6-1), vétéran américain d’origine iranienne, classé 9e mondial.

Actuellement 13e des lightweight, BSD sait qu’une victoire lui ouvrirait les portes du Top 10 mondial et renforcerait ses ambitions pour le titre.

Fort de sa victoire convaincante à l’UFC Paris 4 face à Ruffy, le Français a retrouvé sa confiance et compte bien imposer son rythme dès les premières secondes.

“Ça va être une vraie guerre”, a-t-il prévenu. Et comme toujours, les guerres, il aime ça.

Dariush, un adversaire expérimenté et dangereux

À 36 ans, Beneil Dariush incarne la rigueur et l’expérience du haut niveau. Redoutable au sol et doté d’un grappling parmi les plus solides du circuit, il représente un vrai test pour le Français.

Mais face à lui, Saint-Denis compte bien exploiter son intensité et son endurance pour étouffer le jeu de Dariush et frapper fort dans la hiérarchie des lightweight.

Un événement exceptionnel au Madison Square Garden

L’UFC 322 s’annonce comme l’un des événements majeurs de l’année. En main event, le champion Jack Della Maddalena, invaincu depuis près de 10 ans, défendra sa ceinture face à Islam Makhachev, ancien roi des -70 kg.

Une affiche explosive entre deux styles opposés : le striking chirurgical de l’Australien face à la domination physique et tactique du Daghestanais.

En plus du choc Saint-Denis vs Dariush, la soirée offrira une carte principale complète avec plusieurs combats de haut niveau diffusés dès 1h du matin sur RMC Sport 1.

Comment regarder Benoît Saint-Denis – Beneil Dariush en streaming sur RMC Sport ?

La soirée sera diffusée en direct sur RMC Sport 1 à partir de 4h du matin (heure française), avec une émission spéciale dès 01h.

Les abonnés pourront suivre toute la carte principale de l’UFC 322 en streaming sur ordinateur, mobile, tablette ou TV connectée via RMC Sport.

Récapitulatif : UFC 322 – Benoît Saint-Denis vs Beneil Dariush

Le combat entre Benoît Saint-Denis et Beneil Dariush s’annonce explosif et déterminant pour la suite de la carrière du Français.

Dans l’un des temples du sport mondial, le “God of War” veut prouver qu’il fait partie des meilleurs de sa catégorie et se rapprocher du sommet.

Rendez-vous dans la nuit du 15 au 16 novembre, en direct sur RMC Sport 1 et en streaming sur RMC Sport, pour vivre l’UFC 322 depuis le Madison Square Garden.