Le XV de France enchaîne ce samedi 15 novembre 2025 avec son deuxième test-match de la tournée d’automne. Après une entrée en matière compliquée face à l’Afrique du Sud, les Bleus se déplacent au Matmut Atlantique de Bordeaux pour affronter les Fidji, une nation toujours imprévisible et spectaculaire.

Une rencontre à suivre en direct sur TF1, en streaming sur TF1+ et sur Molotov.

France – Fidji : coup d’envoi, date, heure, diffusion TV et streaming

Compétition : Test-match – Tournée d’automne

Lieu : Matmut Atlantique (Bordeaux)

Date : Samedi 15 novembre 2025

Heure : 21h00

Chaîne TV : TF1

Streaming : TF1+, Molotov (offre Extra)

Les Bleus au rebond

Battus 32–17 par l’Afrique du Sud en ouverture de leur tournée, les Bleus de Fabien Galthié doivent réagir. Une défaite logique face aux doubles champions du monde, mais qui a laissé de nombreuses interrogations : manque d’efficacité, irrégularité, profondeur de banc en question.

Pour ce deuxième test, le staff tricolore procède à plusieurs ajustements. Le XV de France devra montrer un tout autre visage pour éviter une mauvaise dynamique avant de conclure cette série d’automne.

Les Fidji, eux, viennent également de s’incliner 38–18 en Angleterre. Mais attention : la sélection océanienne possède des atouts majeurs, avec des joueurs bien connus du Top 14 comme Jiuta Wainiqolo ou Josua Tuisova.

Les Fidji ont parfois posé de sérieux problèmes aux Bleus, comme en novembre 2018 lorsqu’ils s’étaient imposés 21–14 au Stade de France. Le dernier affrontement, en août 2023, avait néanmoins tourné à l’avantage des Français (34–17). Cette fois encore, les Bleus partent favoris selon les bookmakers.

Les compositions officielles

XV de France

Ramos

Penaud

Depoortère

Barassi

Bielle-Biarrey

Ntamack

Lucu

Jégou

Alldritt (c)

Jelonch

Taofifenua

Ollivon

Montagne

Marchand

Gros

Finisseurs : Lamothe, Neti, Laclayat, Maximin, Auradou, Boudehent, Jauneau, Gailleton

Fidji

Rayasi

Ravutaumada

Ravouvou

Tuisova

Wainiqolo

Muntz

Kuruvoli

Canakaivata

Mata

Sowakula

Mayanavanua

Nasilasila

Doge

Ikanivere (cap.)

Mawi

Finisseurs : Togiatama, Hetet, Hoyt, Vocevoce, Salawa, Wye, Armstrong-Ravula, Maqala

Comment regarder France – Fidji en streaming ?

La rencontre sera diffusée gratuitement sur TF1 dès 21h00.

En ligne, le match sera disponible via TF1+ et sur Molotov grâce à l’offre Extra.

Ce France – Fidji promet un match spectaculaire : d’un côté des Bleus en quête de rachat, de l’autre une équipe fidjienne explosive, capable de renverser n’importe quel adversaire.

Rendez-vous samedi à 21h00, en direct sur TF1 et en streaming via Molotov, pour vivre ce deuxième test de la tournée d’automne.