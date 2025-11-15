Article en partenariat avec : MOLOTOV
Le XV de France enchaîne ce samedi 15 novembre 2025 avec son deuxième test-match de la tournée d’automne. Après une entrée en matière compliquée face à l’Afrique du Sud, les Bleus se déplacent au Matmut Atlantique de Bordeaux pour affronter les Fidji, une nation toujours imprévisible et spectaculaire.
Une rencontre à suivre en direct sur TF1, en streaming sur TF1+ et sur Molotov.
France – Fidji : coup d’envoi, date, heure, diffusion TV et streaming
- Compétition : Test-match – Tournée d’automne
- Lieu : Matmut Atlantique (Bordeaux)
- Date : Samedi 15 novembre 2025
- Heure : 21h00
- Chaîne TV : TF1
- Streaming : TF1+, Molotov (offre Extra)
Les Bleus au rebond
Battus 32–17 par l’Afrique du Sud en ouverture de leur tournée, les Bleus de Fabien Galthié doivent réagir. Une défaite logique face aux doubles champions du monde, mais qui a laissé de nombreuses interrogations : manque d’efficacité, irrégularité, profondeur de banc en question.
Pour ce deuxième test, le staff tricolore procède à plusieurs ajustements. Le XV de France devra montrer un tout autre visage pour éviter une mauvaise dynamique avant de conclure cette série d’automne.
Les Fidji, eux, viennent également de s’incliner 38–18 en Angleterre. Mais attention : la sélection océanienne possède des atouts majeurs, avec des joueurs bien connus du Top 14 comme Jiuta Wainiqolo ou Josua Tuisova.
Les Fidji ont parfois posé de sérieux problèmes aux Bleus, comme en novembre 2018 lorsqu’ils s’étaient imposés 21–14 au Stade de France. Le dernier affrontement, en août 2023, avait néanmoins tourné à l’avantage des Français (34–17). Cette fois encore, les Bleus partent favoris selon les bookmakers.
Les compositions officielles
XV de France
- Ramos
- Penaud
- Depoortère
- Barassi
- Bielle-Biarrey
- Ntamack
- Lucu
- Jégou
- Alldritt (c)
- Jelonch
- Taofifenua
- Ollivon
- Montagne
- Marchand
- Gros
Finisseurs : Lamothe, Neti, Laclayat, Maximin, Auradou, Boudehent, Jauneau, Gailleton
Fidji
- Rayasi
- Ravutaumada
- Ravouvou
- Tuisova
- Wainiqolo
- Muntz
- Kuruvoli
- Canakaivata
- Mata
- Sowakula
- Mayanavanua
- Nasilasila
- Doge
- Ikanivere (cap.)
- Mawi
Finisseurs : Togiatama, Hetet, Hoyt, Vocevoce, Salawa, Wye, Armstrong-Ravula, Maqala
Comment regarder France – Fidji en streaming ?
La rencontre sera diffusée gratuitement sur TF1 dès 21h00.
En ligne, le match sera disponible via TF1+ et sur Molotov grâce à l’offre Extra.
Ce France – Fidji promet un match spectaculaire : d’un côté des Bleus en quête de rachat, de l’autre une équipe fidjienne explosive, capable de renverser n’importe quel adversaire.
Rendez-vous samedi à 21h00, en direct sur TF1 et en streaming via Molotov, pour vivre ce deuxième test de la tournée d’automne.