Rugby – France – Afrique du Sud (TV / Streaming) : à quelle heure et sur quelle chaîne TV voir le match ce soir ?

ParYvan Romieu
8 novembre 2025
France – Afrique du Sud (TV Streaming) France – Afrique du Sud (TV Streaming)

Article en partenariat avec :

MOLOTOV

Le XV de France retrouve le Stade de France ce samedi 8 novembre 2025 pour un test-match de prestige face aux Springboks, doubles champions du monde en titre.
 Un choc entre deux des meilleures nations du rugby mondial, à suivre en direct sur TF1, en streaming sur TF1+ et disponible via l’offre Molotov.

 VOIR LE MATCH EN DIRECT AVEC MOLOTOV

 

France – Afrique du Sud : coup d’envoi, date, heure, diffusion TV et Streaming

  • Compétition : Test-match – Tournée d’automne
  • Lieu : Stade de France (Saint-Denis)
  • Date : Samedi 8 novembre 2025
  • Heure : 21h10
  • Chaîne TV : TF1
  • Streaming : TF1+, Molotov (offre Extra)

Un test grandeur nature pour les Bleus

Les Bleus de Fabien Galthié ouvrent leur tournée d’automne par un défi colossal face à l’Afrique du Sud.
 Tenants du titre mondial, les Springboks arrivent en pleine confiance après avoir remporté un deuxième sacre consécutif et un Rugby Championship maîtrisé.

Pour le XV de France, ce duel symbolise bien plus qu’un simple match de reprise. Après plusieurs performances en demi-teinte, les Tricolores veulent frapper fort et rappeler qu’ils font toujours partie des meilleures équipes du monde.
 Ce match au Stade de France sera l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis la Coupe du Monde et d’évaluer les progrès d’un groupe en reconstruction.

Les compositions officielles

XV de France

  1. Erdocio, 2. Marchand, 3. Montagne
  2. Flament, 5. Meafou
  3. Jelonch, 8. Guillard, 7. Boudehent
  4. Le Garrec, 10. Ntamack
  5. Bielle-Biarrey, 12. Fickou, 13. Barassi, 14. Penaud
    Ramos

Finisseurs : Cramont, Gros, Aldegheri, Taofifenua, Auradou, Jégou, Lucu, Depoortère

Afrique du Sud

  1. Venter, 2. Marx, 3. T. Du Toit
  2. Etzebeth, 5. De Jager
  3. Kolisi, 8. Wiese, 7. P.S. Du Toit
  4. Reinach, 10. Feinberg-Mngomezulu
  5. Arendse, 12. De Allende, 13. Kriel, 14. Kolbe
  6. Willemse

Finisseurs : Grobbelaar, Steenekamp, Louw, Snyman, Nortje, Esterhuizen, Williams, Libbok

Comment regarder France – Afrique du Sud en streaming ?

Le match sera diffusé en direct sur TF1 à partir de 21h10, accessible gratuitement à la télévision. Pour suivre la rencontre en ligne, il est possible de regarder France – Afrique du Sud en streaming via Molotov.

 VOIR LE MATCH EN DIRECT AVEC MOLOTOV

L’offre Molotov Extra

Grâce à l’offre Molotov Extra, profitez de :

  • Le premier mois à 0,99 €, puis 6,99 €/mois
    Plus de 100 chaînes TNT incluses
  • 4 écrans simultanés en Full HD
  • Et bien sûr, l’accès à TF1 en direct et en replay

Une solution simple et abordable pour ne rien manquer du choc entre les Bleus et les Springboks.

Récapitulatif : France – Afrique du Sud

Événement Test-match – Tournée d’automne 2025
Date Samedi 8 novembre 2025
Heure 21h10
Lieu Stade de France (Saint-Denis)
Diffusion TV TF1
Streaming TF1+ et Molotov (offre Extra)

 

Ce France – Afrique du Sud s’annonce comme un moment fort de l’automne rugbystique.
 Entre une équipe tricolore désireuse de se relancer et des Springboks conquérants, le spectacle promet d’être total au Stade de France.
 Rendez-vous samedi à 21h10, en direct sur TF1 et en streaming via Molotov, pour suivre ce choc mondial du rugby.

