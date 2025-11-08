Article en partenariat avec : MOLOTOV

Le XV de France retrouve le Stade de France ce samedi 8 novembre 2025 pour un test-match de prestige face aux Springboks, doubles champions du monde en titre.

Un choc entre deux des meilleures nations du rugby mondial, à suivre en direct sur TF1, en streaming sur TF1+ et disponible via l’offre Molotov.

France – Afrique du Sud : coup d’envoi, date, heure, diffusion TV et Streaming

Compétition : Test-match – Tournée d’automne

Lieu : Stade de France (Saint-Denis)

Date : Samedi 8 novembre 2025

Heure : 21h10

Chaîne TV : TF1

Streaming : TF1+, Molotov (offre Extra)

Un test grandeur nature pour les Bleus

Les Bleus de Fabien Galthié ouvrent leur tournée d’automne par un défi colossal face à l’Afrique du Sud.

Tenants du titre mondial, les Springboks arrivent en pleine confiance après avoir remporté un deuxième sacre consécutif et un Rugby Championship maîtrisé.

Pour le XV de France, ce duel symbolise bien plus qu’un simple match de reprise. Après plusieurs performances en demi-teinte, les Tricolores veulent frapper fort et rappeler qu’ils font toujours partie des meilleures équipes du monde.

Ce match au Stade de France sera l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis la Coupe du Monde et d’évaluer les progrès d’un groupe en reconstruction.

Les compositions officielles

XV de France

Erdocio, 2. Marchand, 3. Montagne Flament, 5. Meafou Jelonch, 8. Guillard, 7. Boudehent Le Garrec, 10. Ntamack Bielle-Biarrey, 12. Fickou, 13. Barassi, 14. Penaud

Ramos

Finisseurs : Cramont, Gros, Aldegheri, Taofifenua, Auradou, Jégou, Lucu, Depoortère

Afrique du Sud

Venter, 2. Marx, 3. T. Du Toit Etzebeth, 5. De Jager Kolisi, 8. Wiese, 7. P.S. Du Toit Reinach, 10. Feinberg-Mngomezulu Arendse, 12. De Allende, 13. Kriel, 14. Kolbe Willemse

Finisseurs : Grobbelaar, Steenekamp, Louw, Snyman, Nortje, Esterhuizen, Williams, Libbok

Comment regarder France – Afrique du Sud en streaming ?

Le match sera diffusé en direct sur TF1 à partir de 21h10, accessible gratuitement à la télévision. Pour suivre la rencontre en ligne, il est possible de regarder France – Afrique du Sud en streaming via Molotov.



Récapitulatif : France – Afrique du Sud

Événement Test-match – Tournée d’automne 2025 Date Samedi 8 novembre 2025 Heure 21h10 Lieu Stade de France (Saint-Denis) Diffusion TV TF1 Streaming TF1+ et Molotov (offre Extra)

Ce France – Afrique du Sud s’annonce comme un moment fort de l’automne rugbystique.

Entre une équipe tricolore désireuse de se relancer et des Springboks conquérants, le spectacle promet d’être total au Stade de France.

Rendez-vous samedi à 21h10, en direct sur TF1 et en streaming via Molotov, pour suivre ce choc mondial du rugby.